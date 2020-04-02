رئيس نادى مرسيليا السابق باب ضيوف أول حالة وفاة فى السنغال بفيروس كورونا

أعلنت السلطات السنغالية، تسجيل أول حالة وفاة، بفيروس كورونا ، "كوفيد 19"، هى للرئيس السابق لنادى مرسيليا "باب ضيوف".
وأكدت وكالة الأنباء السنغالية، أن باب ضيوف دخل قبل أيام أحد المستشفيات بالعاصمة داكار، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالته الصحية قبيل قرار نقله إلى مدينة نيس الفرنسية للعلاج.
وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة السنغالية قد كشفت أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 175 حالة، تماثلت منها 40 حالة للشفاء.
وكان وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف ، ذكر فى وقت سابق أمس الأول أن حالات الإصابة الجديدة جاءت إثر إجراءات الكشف على سبعة وتسعين مشتبها به.
وأشار إلى أن السنغال سجل ما مجموعه 175 حالة إصابة بالفيروس منذ ظهور المرض في البلاد، لافتًا إلى أنه تم شفاء 40 شخصًا ولا يزال 135 تحت المراقبة في المرافق الصحية في البلاد.
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