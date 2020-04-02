رئيس نادى مرسيليا السابق باب ضيوف أول حالة وفاة فى السنغال بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت السلطات السنغالية، تسجيل أول حالة وفاة، بفيروس كورونا ، "كوفيد 19"، هى للرئيس السابق لنادى مرسيليا "باب ضيوف".

وأكدت وكالة الأنباء السنغالية، أن باب ضيوف دخل قبل أيام أحد المستشفيات بالعاصمة داكار، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالته الصحية قبيل قرار نقله إلى مدينة نيس الفرنسية للعلاج.

وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة السنغالية قد كشفت أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 175 حالة، تماثلت منها 40 حالة للشفاء.