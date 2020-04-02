اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 02:44 م
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رئيس حى المناخ: جارى العمل على إصلاح كسر بخط المياة بشارع كسرى

الخميس، 02 أبريل 2020 02:05 م
رئيس حى المناخ: جارى العمل على إصلاح كسر بخط المياة بشارع كسرى اصلاح كسر خط مياه حلوة بحى المناخ ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح - فرج

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أكد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، بمحافظة بورسعيد، أن العمل يجرى على إصلاح كسر بخط مياه حلوة بتقاطع شارعى كسرى والأمين بنطاق حى المناخ.

وتم التنسيق مع هيئة المياه ببورسعيد، فور الابلاغ بالواقعة، وتقوم بأعمال الإصلاح والدفع بسيارات الكسح لرفع المياه الناتجة عن الكسر، كما تم فتح الابيار لسحب المياه .

وأضاف الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، بأنه تم تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من إصلاح الكسر من خلال الأطقم الفنية ورفع كميات المياة الناتجة عن الكسر، وجارى استكمال الأعمال للانتهاء من الإصلاح ورفع المياه .

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اصلاح كسر خط مياه حلوة بحى المناخ ببورسعيد

 

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اصلاح كسر خط مياه حلوة بحى المناخ ببورسعيد

 

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اصلاح كسر خط مياه حلوة بحى المناخ ببورسعيد

 

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اصلاح كسر خط مياه حلوة بحى المناخ ببورسعيد

 


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