رئيس جامعة بنها يتفقد إنشاء مبنى المعامل المركزية والمكتبة المركزية

القليوبية - نيفين طه

أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية للمنشأت الجديدة بأرض الجامعة بكفر سعد، رافقة خلال الجولة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتو ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث، والدكتورمحمد سعيد المستشار الهندسي ورفعت نان امين الجامعة المساعد للشئون الادارية ومسئولي الادارة الهندسية بالجامعة .

وشملت الجولة تفقد رئيس الجامعة مبنى المكتبة المركزية، ومركز الإمتحانات الإلكترونية والإستديو التعليمى ، كما تفقد السعيد اعمال البدء في مشروع إنشاء مبني المعامل المركزية الجديد .

وأكد رئيس الجامعة ، على أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والإستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أى معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من إستثمارات الجامعة.

وشدد السعيد على الإلتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

كما وجه رئيس الجامعة خلال الجولة بسرعة الإنتهاء من إسناد الاستديو التعليمى لخدمة برامج التعليم المدمج بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور محمد سعيد أن مركز الإمتحانات الإلكترونية يضم 750 جهاز لخدمة اعمال الإمتحانات الإلكترونية وتقام المكتبة المركزية على مساحة 1200 متر ، مشيرا الى ان مشروع مبنى المعامل المركزية يقام على مساحة 1500 متر ويضم طابق أرضى و5 طوابق متكررة لخدمة الكليات العملية.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن اطلاق مبادرة لدعم الأبحاث العلمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتوصيفه من قبل منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.

واشار السعيد الى ان المبادرة تأتى ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها جامعة بنها لمواجهة الإصابة أو تفشي العدوى به ، وتوظيف البحث العلمي لمواجهة الفيروس وتخصيص صندوق حساب البحوث العلمية للجامعة ميزانية لتمويل عدد من المشروعات البحثية المبتكرة والتي تدعم دراسة مواجهة فيروس كورونا في عدد من المجالات.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان مجالات المبادرة تتضمن التشخيص من خلال تطوير طرق جديدة للفحوص المختبرية للكشف عن الإصابة بالفيروس وتطوير كواشف سريعة وأجهزة للتشخيص الإصابة والعدوى واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرصد وتتبع المصابين والمخالطين وكذلك تقنيات العلاج من خلال تصميم أو تطوير أجهزة التنفس الصناعي بطريقة مبتكرة ومنخفضة التكاليف وتصميم أو تطوير أجهزة مبتكرة لقياس وتوليد الاكسجين

رئيس جامعة بنها يتفقد مبنى المكتبة المركزية، ومركز الإمتحانات الإلكترونية

رئيس جامعة بنها يتفقد مبنى المكتبة المركزية، ومركز الإمتحانات الإلكترونية

رئيس جامعة بنها يتفقد مبنى المكتبة المركزية، ومركز الإمتحانات الإلكترونية

رئيس جامعة بنها يتفقد مبنى المكتبة المركزية، ومركز الإمتحانات الإلكترونية

رئيس جامعة بنها يتفقد مبنى المكتبة المركزية، ومركز الإمتحانات الإلكترونية