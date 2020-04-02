اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 10:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسيوط يتابع إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى بالاستقبال العام

الخميس، 02 أبريل 2020 09:47 م
رئيس جامعة أسيوط يتابع إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى بالاستقبال العام جانب من الزيارة
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طمأن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط كافة أفراد المجتمع من داخل الجامعة وخارجه على التزام مستشفيات أسيوط الجامعية  بتطبيق كافة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل دوري ومكثف على مدار اليوم داخل كافة أقسام ومستشفياتها المتخصصة وذلك لضمان عدم انتقال كافة الميكروبات والفيروسات المعدية بصفة عامة وبما يمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بصفة خاصة وذلك وفق أحدث الإجراءات الوقائية ونظم مكافحة العدوى المعمول بها في كبرى المستشفيات الطبية والتي حددتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية .

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لقسم الاستقبال العام اليوم بمستشفى أسيوط الجامعى وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة أسيوط الجامعية، والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الرئيسى والدكتور عصام عزت نائب مدير المستشفى لشئون الاستقبال العام .

وخلال الزيارة أشاد رئيس جامعة أسيوط بالجهد الدءوب والمكثف والمبذول من كافة الأطقم الطبية فى الاستقبال العام، والتزامهم باستخدام الأدوات اللازمة للحفاظ عليهم وحفظ صحتهم وسلامتهم وحمايةً للمرضى المترددين على القسم .

ومن جانبه كشف الدكتور عصام عزت أن قسم الاستقبال العام يعمل على مدار 24 ساعة وتستقبل أكثر من 500 مريض يومياً ممن يعانون من مختلف الأعراض المرضية الطارئة وتبلغ حالات الأمراض الصدرية نحو 250 مريض أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي، مشيراً إلى أن القسم يستقبل كذلك يومياً 10 حالات اشتباه بفيروس كورونا حيث يتم عمل الفحوصات الطبية الأولية لها وتحويل الحالات التي يرجع إصابتها إلى مستشفى الصدر لإجراء المسح الطبي والفحوصات المتخصصة في هذا الشأن .

 

_DSC6850
 
 
_DSC6853
 
 
_DSC6845
 

 

_DSC6839

رئيس جامعة أسيوط

إجراءات الوقاية

مكافحة العدوى

اخبار مصر

مستشفيات أسيوط الجامعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة