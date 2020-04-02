رئيس جامعة أسيوط يتابع إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى بالاستقبال العام

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

طمأن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط كافة أفراد المجتمع من داخل الجامعة وخارجه على التزام مستشفيات أسيوط الجامعية بتطبيق كافة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل دوري ومكثف على مدار اليوم داخل كافة أقسام ومستشفياتها المتخصصة وذلك لضمان عدم انتقال كافة الميكروبات والفيروسات المعدية بصفة عامة وبما يمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بصفة خاصة وذلك وفق أحدث الإجراءات الوقائية ونظم مكافحة العدوى المعمول بها في كبرى المستشفيات الطبية والتي حددتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية .

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لقسم الاستقبال العام اليوم بمستشفى أسيوط الجامعى وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة أسيوط الجامعية، والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الرئيسى والدكتور عصام عزت نائب مدير المستشفى لشئون الاستقبال العام .

وخلال الزيارة أشاد رئيس جامعة أسيوط بالجهد الدءوب والمكثف والمبذول من كافة الأطقم الطبية فى الاستقبال العام، والتزامهم باستخدام الأدوات اللازمة للحفاظ عليهم وحفظ صحتهم وسلامتهم وحمايةً للمرضى المترددين على القسم .

ومن جانبه كشف الدكتور عصام عزت أن قسم الاستقبال العام يعمل على مدار 24 ساعة وتستقبل أكثر من 500 مريض يومياً ممن يعانون من مختلف الأعراض المرضية الطارئة وتبلغ حالات الأمراض الصدرية نحو 250 مريض أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي، مشيراً إلى أن القسم يستقبل كذلك يومياً 10 حالات اشتباه بفيروس كورونا حيث يتم عمل الفحوصات الطبية الأولية لها وتحويل الحالات التي يرجع إصابتها إلى مستشفى الصدر لإجراء المسح الطبي والفحوصات المتخصصة في هذا الشأن .



