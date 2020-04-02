رئيس الوزراء: نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحاً أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات الكبيرة.

وذكر رئيس الوزراء أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، مردفاً:" نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفاً: "نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى".

وأشار خلال مؤتمر صحفى له، أنه كان يتم الكشف عليهم ويبقى فى منزله لمدة 14 يوم، ولكن ما تم رصده لم يكن هناك التزام كامل بذلك، ونتيجة لذلك حدث انتشار للفيروس في بعض المناطق بسبب عودة المصريين من الخارج، قائلا:" رصدنا عدم التزام كامل بالإجراءات الاحترازية من قبل المصريين العائدين من الخارج".

وذكر رئيس الوزراء، أنه قبل الشعور بأن هناك مشكلة كان هناك توجيه من الخبراء الصحيين ووزيرة الصحة، وكان لا بد من تطبيق العزل بأنفسنا، مردفاً:" اتخذنا كل الإجراءات بترتيبات معينة لتحديد إقامة العائدين من الخارج.

وأوضح أن الرئيس السيسى وجه بتحمل تكاليف إقامة المواطنين خلال فترة العزل الصحى، مردفاً:" أعدنا الغالبية العظمى من المصريين العالقين".