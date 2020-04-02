اليوم السابع
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رئيس الوزراء اليابانى قد يؤجل زيارته لموسكو بمناسبة احتفالات النصر

الخميس، 02 أبريل 2020 07:19 ص
رئيس الوزراء اليابانى قد يؤجل زيارته لموسكو بمناسبة احتفالات النصر رئيس الوزراء، شينزو آبى
وكالات

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ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم، الخميس، أن رئيس الوزراء، شينزو آبى، يدرس إمكانية تأجيل زيارته لموسكو المقررة للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية، وبحسب وكالة كيودو للأنباء، بدأت اليابان وروسيا في مناقشة تأجيل الزيارة، بسبب انتشار فيروس كورونا.
 
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن هناك مشاورات ومناقشة جدية لاحتمال إلغاء العرض العسكرى في ذكرى يوم النصر على الفاشية في موسكو هذا العام.
 
وقال دميتري بيسكوف بهذا الصدد : "المسألة قيد المناقشة بالتأكيد، ولم يتم اتخاذ أية قرارات حتى الآن، كما أن التحضيرات مستمرة للاحتفال".
 
وكانت السلطات الروسية قررت إلغاء المنتدى الاقتصادى الروسى فى مدينة سوتشى، ثم منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بسبب انتشار فيروس كورونا.
 
وكانت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، فى روسيا، وفاة ثلاثة مرضى جدد ، بالفيروس فى مدينة موسكو، لمرضى تتراوح أعمارهم من 63 إلى 72 سنة، لديهم أمراض مزمنة سابقا، وجاء فى بيان لغرفة العمليات، اليوم الخميس: "توفى بموسكو ثلاثة مرضى تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".
 

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