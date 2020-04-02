اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراقى: أرقام الإصابات بـ"كورونا" فى البلاد معقولة

الخميس، 02 أبريل 2020 04:00 ص
رئيس الوزراء العراقى: أرقام الإصابات بـ"كورونا" فى البلاد معقولة عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى
بغداد أ ش أ

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اعتبر رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أن أرقام الإصابات بكورونا فى العراق معقولة، مشيرا إلى أن الوضع الصحى فى العراق جيد.

وقال عبد المهدى - فى الاجتماع الثانى للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء الأربعاء - إن :"الوضع الصحى فى العراق جيد، وأرقام الاصابات بكورونا معقولة"، مبينا "اننا قد نشهد ازديادا فى الإصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "من المصلحة الكشف عن المصاب بكورونا قبل تطوره وانتشاره"، لافتا إلى وجود تعاون كبير من البرلمان لتغطية الحاجة فى مواجهة كورونا.

وتابع "نعمل على توفير جميع متطلبات المواطنين فى ظل الأزمة الراهنة"، مشيرا إلى "اننا نعمل أيضا على اتخاذ قرارات عملية لخدمة الشعب فى ظل الظروف الصعبة".

 


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