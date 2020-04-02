رئيس البرازيل: أنفقنا 140 مليون ريال لبناء مستشفى بريو دى جانيور لعلاج كورونا

كتب محمد شعلان

قال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، إن الحكومة البرازيلية أنفقت 140 مليون ريال برازيلى لبناء مركز مستشفى Fiocruz في مدينة ريو دي جانيور لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وغرد رئيس البرازيل عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا: "مركز المستشفى يوجد به 200 سرير جديد وبه علاج مكثف وشبه مكثف للعلاج من فيروس كورونا، كما أنهت القوات المسلحة مستشفى ميداني في بوا فيستا بسعة 1600 شخص. يجري عمل المزيد".



رئيس البرازيل عبر تويتر

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، إن شهر يونيو حزيران سيكون أكثر الشهور خطورة على الأرجح فيما يتعلق بتفشى فيروس كورونا فى البلاد.

وحاول بولسونارو أيضا نزع فتيل خلاف سياسى مع الصين سببه نجله المشرع إدواردو بولسونارو وقال إنه ليست لديه مشكلة مع بكين وسيتواصل معها للحصول على المعدات الزائدة لديها الخاصة بمكافحة الوباء.

وأغلقت البرازيل حدودها 14 يوما باستثناء المعابر مع أوروجواي تجنبا لتفشى فيروس كورونا، وعانت البرازيل بشدة من وطأة فيروس كورونا أمس الأربعاء إذ هوت أسواق المال المحلية وأصيب المزيد من أعضاء النخبة السياسية بالمرض وطالبت احتجاجات برحيل الرئيس جايير بولسونارو.

وتأكدت إصابة مستشار الأمن القومي لبولسونارو ووزير التعدين والطاقة ورئيس مجلس الشيوخ في البلاد بالفيروس فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أربعة وقفز عدد الإصابات إلى 428.

ويواجه بولسونارو انتقادات متصاعدة لتراخيه في التعامل مع التفشي الذي وصفه في بادئ الأمر بأنه "خيال".

وعلت أصوات النقر على القدور والأواني في البرازيل مساء أمس الأربعاء وهتافات "ارحل يا بولسونارو" حيث عبر محتجون يلزمون منازلهم عن الغضب. ونُظمت الاحتجاجات في مدن برازيلية رئيسية.

ويقول بولسونارو إنه خضع للفحص مرتين وإن النتائج جاءت سلبية بشأن فيروس كورونا لكن تأكدت إصابة 14 شخصا كانوا معه في رحلة لولاية فلوريدا الأمريكية قبل عشرة أيام.

ولا تزال تداعيات الزيارة التي التقى خلالها بولسونارو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطارده.