رئيس الإمارات يعين عبد الحميد سعيد محافظا جديدا للبنك المركزى

رويترز

قالت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصدر قرارا بتعيين عبد الحميد سعيد محافظا جديدا للبنك المركزى

كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اعتمد القانون الاتحادى رقم /3/ لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الهادف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة فى حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حدد القانون والذي تسري أحكامه على المزود والتاجر المسجل، عددا من الالتزامات لتطبيق إجراءات القانون، كما حدد اختصاصات وزارة الاقتصاد لغايات تنفيذ أحكام القانون، والتي تتمثل في اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى الدولة.