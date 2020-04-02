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خروج 3 حالات جدد من مستشفى العزل بأسوان بعد تعافيهم من "كورونا"

الخميس، 02 أبريل 2020 05:33 م
خروج 3 حالات جدد من مستشفى العزل بأسوان بعد تعافيهم من "كورونا" مستشفى العزل بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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شهدت مستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان، اليوم الخميس، خروج 3 حالات جدد من الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" وتم علاجهم داخل مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة والتي تم تخصيصها كمستشفى للحجر الصحي بمدينة أسوان.

وبعد سحب العينات تبين سلبية الحالات والتعافي تماماً من الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك عدد الذين تعافوا وخروجوا من مستشفى أسوان التخصصى 13 حالة، والـ 3 حالات المتعافية اليوم، من كورونا المستجد " كوفيد – 19" من مستشفى أسوان التخصصي هن: فاطمة إبراهيم حسين عثمان وعفاف علي عبده محمد ونيفين جمال عبد الحميد.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة والمخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، استقبل أول حالة إصابة من أبناء محافظة أسوان لموظف كان مختلط بشكل مباشر مع السائحين، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل الطبية الأولية.

وأكد  وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الحالة لشخص يدعى "م.ع" 43 سنة، من محافظة أسوان، وكان مختلط مباشرة مع سائحين أجانب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه مع عزله، مضيفاً أن نتائج التحاليل للحالة أظهرت إيجابية المصاب بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى عمل مسح للمخالطين للحالة، مشيراً إلى أن مستشفى العزل بأسوان، استقبلت 32 حالة مشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من محافظات الصعيد خارج أسوان.

 

 

 


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