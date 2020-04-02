اليوم السابع
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حملة نظافة ورفع 45 طن قمامة ورش وتطهير شوارع مدينة البلينا بسوهاج

الخميس، 02 أبريل 2020 10:31 م
حملة نظافة ورفع 45 طن قمامة ورش وتطهير شوارع مدينة البلينا بسوهاج رش الشوارع
سوهاج - عمرو خلف

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز حملة نظافة مسائية ورش تعقيم وتطهير جميع شوارع مدينة البلينا وتم رفع حولى  45 طن من القمامة والمخلفات  وذلك كإجراء احترازى لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين  وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالاهتمام بمنظومة النظافه وتعقيم وتطهير الشوارع بالمدن والاحياء.

 

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا بتفقد حمله نظافة مكبرة بقرية بنى حميل التابعة لمركز البلينا استهدف طريق المره وتم رفع أكثر من حولى  175 طن  من التراكمات وذلك بحضور جمال عبد السلام سكرتير القريه وعلى عبد العزيز مساعد رئيس قرية بنى حميل وذلك لظهور القريه بالمظهر الحضارى الذى يليق بها.

 

وفى وقت سابق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم  بسوهاج حملة برئاسة حسين حبارير  رئيس المركز وبحضور يحى محمود نائب رئيس المركز حملة شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم  بسوهاج حملة برئاسة حسين حبارير رئيس المركز وبحضور يحى محمود نائب رئيس المركز حملة مكبرة لضبط الأسعار والتأكد من سلامة الاغذية واللحوم والخضروات والاسماك المقدمة للمواطنين بالتعاون  مع الصحة والتموين والطب البيطري والغلق الإدارى بالمركز ، وقد أسفرت الحملة عن إعدام 25 كيلو لحوم وأحشاء داخلية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولوحظ تغيير الخواص الطبيعية لها.

 

كما تم تحرير 10 محاضر " عدم حمل شهادة صحية " وعدم مراعاة الشروط والمواصفات الصحية، كما تم عمل غلق إدارى وتشميع لمقهى بشارع رابعة العدوية وتم مصادرة 6 شيشة، وشدد حبارير على مسئولى لجنة المرور على الاسواق ومتابعة السلع الغذائية بالمتابعة بصفة مستمرة حفاظا على صحة المواطنين.


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