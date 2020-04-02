اليوم السابع
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حملة لضبط الفريزة والنباشين ومداهمة أماكن تواجدهم بحى غرب المنصورة

الخميس، 02 أبريل 2020 04:48 م
حملة لضبط الفريزة والنباشين ومداهمة أماكن تواجدهم بحى غرب المنصورة حملة ضبط النباشين بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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شنت رئاسة حى غرب المنصورة ، اليوم الخميس حملة لضبط الفريزة والنباشين المنتشرين بنطاق الحى ، ومداهمة أماكن تواجدهم وذلك بالشوارع العمومية والجانبية الكائنة بنطاق الحى .

قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب المنصورة ، والفريق المعاون من أشغالات حى غرب، وتم ضبط تروسيكل به كمية من الأجولة المستخدمة فى الفرز ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المخالف .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل رئاسة حى غرب للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة نظرا لما تمثله من عقبة أمام منظومة النظافة ، وتشويه الشكل الحضارى بالمحافظة ، فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء على هذة الظاهرة بنطاق الحى.

 

 

وتنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتوجيهات محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، بشأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير بيئة صحية آمنة، وعلى الجانب الآخر فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدى ومنع إنتشار عدوى فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين، حيث قام قطاع الورشة الصناعية، برئاسة حى غرب المنصورة، تحت اشراف وائل السعدنى نائب رئيس الحى، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية بحى غرب.

وتم تنفيذ حملة تطهير وتعقيم استهدفت مدرسة المنصورة الثانوية الزخرفية بنات ، وذلك فى إطار الإجراءات الأحترازية التى اتخاذتها رئاسة حى غرب للتصدى لفيروس كورونا المستجد . بالإضافة إلى تطهير الشوارع الجانبية المتفرع من شارع المشاية وشارع الجمهورية .

حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير بيئة صحية آمنه، فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدى ومنع إنتشار عدوى فيروس كرونا بين تجمعات المواطنين .

 

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حملة ضبط النباشين بالدقهلية

 

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حملة ضبط النباشين بالدقهلية

 

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حملة ضبط النباشين بالدقهلية

 

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حملة ضبط النباشين بالدقهلية
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حملة ضبط النباشين بالدقهلية

 

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حملة ضبط النباشين بالدقهلية

 

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حملة ضبط النباشين بالدقهلية

 

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تطهير وتعقيم مدرسة المنصورة الثانوية
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تطهير وتعقيم مدرسة المنصورة الثانوية

 

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تطهير وتعقيم مدرسة المنصورة الثانوية

 

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تطهير وتعقيم مدرسة المنصورة الثانوية

 

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تطهير وتعقيم مدرسة المنصورة الثانوية

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تطهير وتعقيم مدرسة المنصورة الثانوية

الدقهلية

حى غرب المنصورة

فيروس كورونا

محافظ الدقهلية

شارع المشاية

ظاهرة النباشين

تعقيم وتطهير مدرسة المنصورة

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