حملات للتفتيش على الصحة العامة للمواطنين بفاقوس وفض سوق قرية طوخ بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شنت الأجهزة الرقابية برئاسة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية حملة مشتركة اليوم من مجلس مدينة فاقوس ضمت إدارة شئون البيئة والإدارة الصحية والطب البيطرى والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية وسلامة المعروضات.

بناءا على تعليمات وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومتابعة وإشراف اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بضرورة إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية ومحلات الجزارة والسلع الغذائية للتاكد من توافر السلع امام المواطنين دون التلاعب فى الأسعار وللوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين ومدى صلاحية السلع المعروضة بالأسواق للاستهلاك الأدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على الفور.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 2060 لسنة 2020 قسم شرطة فاقوس صاحب محل جزارة بناحية بندر فاقوس لعدم لف اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين بالشاش الأبيض لمنعها من التلوث، وتحرير محضر جنحة رقم94 امن دولة طوارئ لسنة 2020 قسم شرطة فاقوس ضد صاحب محل بقالة بناحية بندر فاقوس لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدرها وحيازتها، وتحرير محضر جنحة رقم2057 لسنة 2020 قسم شرطة فاقوس ضد صاحب محل جزارة بناحية بندر فاقوس لعدم الاعلان عن أسعار اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين، وتحرير محضر جنحة رقم 2058 لسنة 2020 قسم شرطة فاقوس ضد صاحب محل جزارة بناحية بندر فاقوس لعدم الإعلان عن أسعار اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين، وتحرير محضر جنحة رقم 2059 لسنة 2020 قسم شرطة فاقوس ضد صاحب محل جزارة بناحية بندر فاقوس لعدم الاعلان عن أسعار اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين، وتحرير محضر جنحة رقم 11933 لسنة 2020 مركز شرطة فاقوس ضد صاحب محل جزارة بناحية كفر الحاج عمر لعدم لف اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين بالشاش الأبيض لمنعها من التلوث، وتحرير محضر جنحة رقم 11934 لسنة 2020 مركز شرطة فاقوس ضد صاحب محل جزارة بناحية كفر الحاج عمر لعدم لف اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين بالشاش الأبيض لمنعها من التلوث.

وتحرير محضر جنحة رقم 11935 لسنة 2020 مركز شرطة فاقوس ضد صاحب محل جزارة بناحية جهينة لعدم الاعلان عن أسعار اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفين والمضبوطات، ومازالت الحملات مستمرة بشتى أنحاء مركز ومدينة فاقوس .

على جانب آخر، قام حازم عبدالفتاح الشرقاوي رئيس وحدة طوخ المحلية التابعة لمركز أبو كبير محافظة الشرقية وأمل ياسين واكد سكرتير الوحدة وموظفي الوحدة بتشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة ووحدة محلية على مدار ال24 ساعة .

وبتوجيهات المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة أبوكبير ونائبي رئيس المركز المهندس كمال يوسف إبراهيم والمهندس جودت محمد عبدالحليم والمهندس أحمد حامد عطا سكرتير عام مركز ومدينة أبوكبير اليوم بنظافة الطريق الرئيسي للوحدة وتمهيد الطرق الداخلية ورفع القمامة والتراكمات من على الطرق وفض ومنع إقامة سوق القرية ومتابعة غلق المحال التجارية بالإضافة إلى أعمال التطهير التي تتم داخل نطاق الوحدة المحلية ومتابعة صرف المعاشات والعمل على توفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات من مواد تطهير وتجهيز أماكن إنتظار ومتابعة أعمال مشروع الغاز والبدء في عمل مجسات بشوارع الوحدة وتفعيل دور الشباب والمجتمع المدني في مشاركة الوحدة المحلية معظم أنشطتها.



انهاء فرش الباعة



فض سوق القرية