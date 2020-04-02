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حل 98% من شكاوى المواطنين بجامعة المنصورة إلكترونيا

الخميس، 02 أبريل 2020 04:47 م
حل 98% من شكاوى المواطنين بجامعة المنصورة إلكترونيا الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت جامعة المنصورة، وصول مؤشرات قياس الأداء إلى 98% عن شهر مارس 2020 بناء على التقرير الشهرى الصادر لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء . 

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، بضرورة استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا ، نظرا للأحداث الراهن فى البلاد وطبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد على سرعة الاستجابة للشكاوى من خلال مكتب خدمة المواطنين بالجامعة، والقائمين على منظومة الشكاوى بالمستشفيات والجامعية والمراكز الطبية ، وكذلك الكليات بالقطاع التعليمي، مشددا على أن يكون العمل على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة والتواصل الدائم مع المواطنين والتنسيق مع الجهات المختلفة بالجامعة لسرعة فحص وانهاء الشكاوى

يذكر أن واصلت كلية التمريض بجامعة المنصورة ، استعدادها لتدريب هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية، فى معامل المهارات الإكلينيكية بكلية التمريض

واستقبلت الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة خلال متابعته التدريب و لمشاركة جيش مصر الأبيض من هيئة التمريض، و أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض المشاركين فى التدريب 

ورافقه الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية و المراكز الطبية، و الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسي.

 

وتفقد رئيس الجامعة التدريب لهيئة التمريض، وتم المرور على معامل التدريب العملى و مناقشة المتدربين فى الوضع الراهن، وعن جاهزيتهم للعمل وفق المستجدات الطارئة، وأوجه القوة فى التدريب واحتياجاتهم التدريبية ودراسة إمكانية تنفيذها. كما تم مناقشة الإمكانات المستخدمة فى التدريب لتحقيق الاهداف المرجوة و أيضا تم مناقشة ضرورة الانتهاء من إعداد برنامج تدريبى إلكترونى لتحقيق الأهداف المرجوة مع الحد من الاختلاط دعما لسلامة أعضاء الفريق الصحي

 

 

 

 


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