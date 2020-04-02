اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 02:42 م
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حبس رئيس مجلس إدارة شركة أدوية خاصة و7 أشخاص آخرين فى قضية رشوة بـ 3 ملايين جنيه

الخميس، 02 أبريل 2020 01:42 م
حبس رئيس مجلس إدارة شركة أدوية خاصة و7 أشخاص آخرين فى قضية رشوة بـ 3 ملايين جنيه حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم ، برئاسة أحمد برهام رئيس النيابة الكلية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء بسيونى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال صناعة الادوية، وسبعة متهمين أخرون بينهما المستشار القانونى ومحاسب بالشركة وعضو بمجلس الإدارة ، وذلك لقيامهم بالاشتراك والتخطيط وعرض مبلغ 3 ملايين جنيه ، رشوة على رئيس اللجنة المكلفة من قبل النيابة العامة لجرد كميات الأدوية التى تلفت نتيجة حريق شب بمخازن الشركة.

وذلك مقابل إعداد تقرير مخالف يثبت وجود كميات أدوية بالزيادة عن الحقيقى وليتمكنوا من صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ مقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه ، 15 يوما على يوما على ذمة التحقيقات .

وكانت هيئة الرقابة الإدارية القت القبض على رئيس مجلس إدارة أحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال صناعة الأدوية، وسبعة متهمين أخرين بينهما المستشار القانونى ومحاسب الشركة وعضو بمجلس الإدارة ، وذلك بالاشتراك والتخطيط وعرض مبلغ 3 ملايين جنيه ، رشوة على رئيس اللجنة المكلفة من قبل النيابة العامة لجرد كميات الأدوية التى تلفت نتيجة حريق شب بمخازن الشركة، وذلك مقابل إعداد تقرير مخالف يثبت وجود كميات أدوية بالزيادة عن الحقيقى وليتمكنوا من صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ مقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 


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