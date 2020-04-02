جونسون يتوسل البريطانيين: تحركاتكم زادت..أنقذوا الأرواح بعدم مغادرة منازلكم

كتب محمد شعلان

جدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المصاب بكورونا من داخل الحجر الصحي، مطالبته للمواطنين في جميع المدن التزام منازلهم للمساعدة في محاصرة تفشي فيروس كورونا الجديد، وغرد "جونسون" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "أظهرت بيانات الأمس أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون النقل أكثر من الأيام السابقة، من فضلكم لا تغادروا منزلكم ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية، حقا سوف ينقذ هذا الأرواح".

وفي وقت سابق، أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أنه يمكث فى المنزل، لحماية العاملين فى القطاع الطبى البريطانى، والحفاظ على الأرواح، مطالبا المواطنين باتباع تعليمات الحكومة.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أنا أمكث فى المنزل، لحماية العاملين فى القطاع الطبى البريطانى، والحفاظ على الأرواح، لو اتبعنا تعليمات الحكومة، يمكننا التغلب على كورونا معا".

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد أكد فى فيديو جديد منذ إصابته بفيروس كورونا، متابعته أعمال الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال منزله بعد إصابته بالوباء العالمى، وغرد بوريس جونسون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا: " كنت أعمل من المنزل وأواصل قيادة استجابة الحكومة للفيروس التاجى.. لابد من البقاء في المنزل لحماية وإنقاذ الأرواح".



جونسون على تويتر

وكان قد بدا أن فيروس كورونا الجديد يواصل الانتشار فى قلب الحكومة البريطانية، مع خضوع دومينيك كامينجز، أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للعزل الذاتى بعد ظهور أعراض عليه قد تشير لإصابته بالمرض بعد أيام من تأكيد إصابة جونسون به.

وأكد متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت فى تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل عن أن كامينجز، وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الحكومة، ظهرت عليه أعراض شبيهة بالإصابة بكوفيد-19 في مطلع الأسبوع وعزل نفسه.