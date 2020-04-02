جامعة عين شمس تنفى وجود إصابات بكورونا وتؤكد: تحويل "العبور" لمستشفى عزل إجراء احترازى

كتب محمود راغب

أكدت جامعة عين شمس أن قرار تحويل مستشفى العبور الجامعى كمستشفى للعزل، إجراء احترازى تم اتخاذه ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية المتعاقبة التى اتخذتها الجامعة منذ ظهور وباء كورونا المستجد عالمياً.

وأعربت الجامعة عن استياءها لما نشر بعدد من المواقع عن وجود إصابات بكورونا فى جامعة عين شمس، مؤكدة أن هذا الخبر عار تمام من الصحة، لافتة إلى أنها تقدمت اليوم بشكوى للهيئة الوطنية للصحافة وللمجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن.