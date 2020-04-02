جامعة عين شمس تنفى وجود إصابات بكورونا وتؤكد: تحويل "العبور" لمستشفى عزل إجراء احترازى

أكدت جامعة عين شمس أن قرار تحويل مستشفى العبور الجامعى كمستشفى للعزل، إجراء احترازى تم اتخاذه ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية المتعاقبة التى اتخذتها الجامعة منذ ظهور وباء كورونا المستجد عالمياً.
وأعربت الجامعة عن استياءها لما نشر بعدد من المواقع عن وجود إصابات بكورونا فى جامعة عين شمس، مؤكدة أن هذا الخبر عار تمام من الصحة، لافتة إلى أنها تقدمت اليوم بشكوى للهيئة الوطنية للصحافة وللمجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن.
وكان الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أصدر قرارا بتخصيص مستشفى العبور التخصصى كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس، والذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأكد القرار على التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى، على أن ينفذ هذا القرار من اليوم، فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
كان الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس أصدر قرار يقضى بالعمل بنصف القوة بين موظفي الإدارة العامة بالجامعة ووحداتها بالتناوب، وذلك خلال فترة الأسبوعين المعلقة فيهم الدراسة، على أن يضع مديرى العموم النظام الكفيل بضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه الفترة بما لا يؤثر على حسن الأداء وما يتطلب من بيانات ومعلومات، من خلال تواجد نصف القوة خلال كل فترة مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بناء على الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تقليل العدد المتواجد داخل الجامعة.
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