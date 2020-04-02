جامعة سعودية تدعم 38 مقترحا بحثيا لدراسة فيروس كورونا

وكالات

استكملت جامعة حائل بالمملكة العربية السعودية، إجراءات دعم 38 منحة بحثية تم التقدم إليها خلال الأسبوعين الماضيين عبر عمادة البحث العلمى بجامعة حائل من مختلف كليات الجامعة المتخصصة، وذلك تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا COVID-19 في العالم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن ذلك يأتى في إطار توجيه الكفاءات والقدرات البحثيّة في الجامعة للإسهام في البحوث والدراسات العلمية لإيجاد حلول للحد من هذا المرض من خلال تمويل الأبحاث العلميّة في هذا المجال.

يُذكر أن عددًا من الباحثين والباحثات في الكليات الطبّية والصحّية والعلمية بالجامعة قد شاركوا في برنامج منح البحوث COVID-19 بوزارة الصحّة وقدموا عددًا كبيرًا من المقترحات البحثيّة والتطبيقيّة لتقديم حلول لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.