جامعة جون هوبكنز الامريكية: عدد وفيات كورونا بالولايات المتحدة تجاوز 5 آلاف

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت التقديرات التى تنشرها جامعة جون هوبكنز الأمريكية أن إجمالى عدد الوفيات لمصابين بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة تجاوز الخمسة آلاف بعد أن توفى 884 شخصا يوم أمس لترتفع حصيلة ضحايا الوباء فى البلاد إلى 5137.

وبحسب ما ذكرت "بى بى سى" عربى، تضم قائمة الوفيات التى أعلن عنها رضيعا يبلغ من العمر ستة أسابيع، ليكون أصغر ضحية معروفة للوباء فى العالم.

يأتى هذا فيما تجاوز عدد الإصابات أكثر من 216 ألف مصاب، وهو أعلى رقم فى العالم.

وحثت الولايات المتحدة رعاياها فى الخارج على العودة فورا إلى البلاد ما لم يكونوا مستعدين للبقاء هناك إلى أجل غير مسمى قبل أن يتحول فيروس كورونا المستجد إلى "تسونامى" تفقد معه القدرة على إجلائهم، وقال إيان براونلى، المكلف بتنسيق جهود إعادة الرعايا الأمريكيين من الخارج، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية اليوم الخميس، "ليس هنالك ما يضمن بأن تظل وزارة الخارجية قادرة فى غضون أسابيع قليلة من الآن على الاستمرار في المساعدة في عمليات الإجلاء".

وحذر أن ما هو متاح اليوم من استخدام رحلات تجارية أو حتى استئجار طائرات خاصة قد يصبح فى المستقبل القريب مستحيلاً.

وأضاف براونلى خلال مؤتمر صحفى عبر الهاتف "إذا كان هناك مواطنون أمريكيون يريدون العودة إلى الولايات المتحدة، فعليهم أن يقوموا بترتيباتهم الآن".

وأوضح الدبلوماسى أن سبب توجيه هذا التحذير اليوم هو عدم إدراك الكثير من الرعايا الأمريكيين الموجودين في الخارج على ما يبدو لمدى خطورة الوضع، في وقت يتزايد فيه عدد الدول التى تغلق حدودها، وعدد شركات الطيران التى توقف رحلاتها بسبب تفشي الوباء القاتل.

وقال "إذا كنت واقفا على الشاطىء وبدأت الأرض تهتز من تحتك، فأنت لا تبقى هناك تنتظر وصول أمواج التسونامي بل تركض بحثا عن ملاذ آمن".



