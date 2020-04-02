جامعة بنها: تخفيف أعداد العاملين الإداريين فى الكليات وأجر كامل للموظفين

عقدت سامية عبد الحميد، أمين عام جامعة بنها، اجتماعا بحضور رفعت نان، الأمين المساعد للشئون الإدارية مع مديري عموم الإدارات وأمناء الكليات لمناقشة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة والجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت سامية عبد الحميد، إن الاجتماع ناقش قرارات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة من الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة بشأن كيفية تنفيذ القرارات والحفاظ على العاملين مع انضباط العمل بجميع وحدات الجامعة.
وأضافت أنه تم التأكيد على تخفيف أعداد الإداريين في الجامعة والكليات طبقا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن مع عدم الإخلال بالمهام الوظيفية المكلف بها أي من العاملين أو الإدارات وفقا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
كما أكدت أمين عام الجامعة، ضرورة تحقيق الانضباط الإداري والمالي داخل الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة مع عدم الإخلال بكامل الأجر المستحق للموظف طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.
كما أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها جولة تفقدية للمنشأت الجديدة بأرض الجامعة بكفر سعد رافقة خلال الجولة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتو ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث، والدكتورمحمد سعيد المستشار الهندسي ورفعت نان امين الجامعة المساعد للشئون الادارية ومسئولي الادارة الهندسية بالجامعة.
وشملت الجولة تفقد رئيس الجامعة مبنى المكتبة المركزية، ومركز الإمتحانات الإلكترونية والإستديو التعليمى، كما تفقد السعيد اعمال البدء في مشروع إنشاء مبني المعامل المركزية الجديد.
وأكد رئيس الجامعة، أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة اى معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من إستثمارات الجامعة.
وشدد السعيد على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة. كما وجه رئيس الجامعة خلال الجولة بسرعة الإنتهاء من إسناد الاستديو التعليمى لخدمة برامج التعليم المدمج بالجامعة.
من جانبه، قال الدكتور محمد سعيد، إن مركز الامتحانات الإلكترونية يضم 750 جهاز لخدمة أعمال الامتحانات الإلكترونية وتقام المكتبة المركزية على مساحة 1200 متر، مشيرا إلى أن مشروع مبنى المعامل المركزية يقام على مساحة 1500 متر ويضم طابق أرضى و5 طوابق متكررة لخدمة الكليات العملية.
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