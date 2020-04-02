جامعة بنها: تخفيف أعداد العاملين الإداريين فى الكليات وأجر كامل للموظفين

وقالت سامية عبد الحميد، إن الاجتماع ناقش قرارات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة من الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة بشأن كيفية تنفيذ القرارات والحفاظ على العاملين مع انضباط العمل بجميع وحدات الجامعة.

وأضافت أنه تم التأكيد على تخفيف أعداد الإداريين في الجامعة والكليات طبقا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن مع عدم الإخلال بالمهام الوظيفية المكلف بها أي من العاملين أو الإدارات وفقا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

كما أكدت أمين عام الجامعة، ضرورة تحقيق الانضباط الإداري والمالي داخل الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة مع عدم الإخلال بكامل الأجر المستحق للموظف طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.