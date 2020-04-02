تونس.. ضبط ارهابى كان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية بمدينة سليانة

وكالات

ضبط الأمن التونسى عنصرا ارهابيا كان يستعد لتنفيذ عملية إرهابية بمدينة سليانة غرب تونس لفائدة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"، أفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن قوات الأمن تمكنت من كشف هذا العنصر وإيقافه بمعية شريك له، وانه بتعميق التحريات مع المعنيين، أقرّا باعتزامهما تنفيذ عملية ارهابية بالبلاد، دون تحديد الهدف، والتواصل مع عناصر إرهابية بالخارج لذات الغرض، بعد تلقيهما دروسًا حول كيفية صنع وتحضير المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة والشروع في توفير الموارد المالية اللازمة لاقتناء المواد الأولية لصناعة المتفجرات.

كانت الرئاسة التونسية، قررت الثلاثاء، تمديد الحظر الصحى العام لمدة أسبوعين حتى 19 ابريل.

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 362، وقالت وزارة الصحة إن الوضع الوبائي يؤشر لانتشار سريع للفيروس. ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 10.

ووفقا لروسيا اليوم ذكرت الوزارة أنه "في إطار المتابعة الحينية للوافدين (من الخارج) تم إلى حد الآن إخضاع 18 ألفا و491 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 13 ألفا و 29 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و5 آلاف و 462 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية".