توزيع علاج الأمراض المزمنة وألبان أطفال لمدة تكفى 3 شهور على المستحقين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وزعت لجان الصيادلة المشكلة بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، علاج الأمراض المزمنة على مرضى القرارات الوزارية بمنازلهم وبكميات تكفى لـ3 أشهر، وذلك بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية، وحصر المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وصادر لهم قرارات وزارية للعلاج على نفقة الدولة، وتحديد وسيلة الاتصال بهم، وعناوينهم، وتحضير الأصناف الخاصة بكل مريض، مع إرفاق بيان موضح به إرشادات الاستخدام، وقامت إدارة كل مستشفى بتسليمها للإدارات الصحية، لتوزعها على المرضى بمحل إقامتهم، وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية.

وفى سياق متصل قامت الوحدات الصحية التابعة للمديرية بصرف ألبان الأطفال المدعمة بكمية تكفى لمدة 3 أشهر مع مراعاة عدم التكدس والازدحام أثناء تسليم الألبان للمواطنين، وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل وللجهود المبذولة والمستمرة على مدار الساعة، لأيام متواصلة، حتى يصل الدواء إلى ذويه، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

يشار إلى أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .



توزيع العلاج والألبان



توزيع العلاج والألبان



توزيع العلاج والألبان