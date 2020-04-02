اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع علاج الأمراض المزمنة وألبان أطفال لمدة تكفى 3 شهور على المستحقين بالشرقية

الخميس، 02 أبريل 2020 11:49 م
توزيع علاج الأمراض المزمنة وألبان أطفال لمدة تكفى 3 شهور على المستحقين بالشرقية توزيع العلاج والألبا
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزعت لجان الصيادلة المشكلة بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، علاج الأمراض المزمنة على مرضى القرارات الوزارية بمنازلهم وبكميات تكفى لـ3 أشهر، وذلك بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية، وحصر المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وصادر لهم قرارات وزارية للعلاج على نفقة الدولة، وتحديد وسيلة الاتصال بهم، وعناوينهم، وتحضير الأصناف الخاصة بكل مريض، مع إرفاق بيان موضح به إرشادات الاستخدام، وقامت إدارة كل مستشفى بتسليمها للإدارات الصحية، لتوزعها على المرضى بمحل إقامتهم، وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية.

وفى سياق متصل قامت الوحدات الصحية التابعة للمديرية بصرف ألبان الأطفال المدعمة بكمية تكفى لمدة 3 أشهر مع مراعاة عدم التكدس والازدحام أثناء تسليم الألبان للمواطنين، وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل وللجهود المبذولة والمستمرة على مدار الساعة، لأيام متواصلة، حتى يصل الدواء إلى ذويه، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

يشار إلى أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها،  .

 

توزيع العلاج والألبان (1)
توزيع العلاج والألبان
 
توزيع العلاج والألبان (2)
توزيع العلاج والألبان 

 

توزيع العلاج والألبان (3)
توزيع العلاج والألبان 

 

توزيع العلاج والألبان (4)
توزيع العلاج والألبان

الشرقية

اخبار الشرقية

كورنا

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول حالة وفاة بكورونا فى البنوك.. البنك العقارى ينعى موظفه ويعلن إجراء هام

أول حالة وفاة بكورونا فى البنوك.. البنك العقارى ينعى موظفه ويعلن إجراء هام

ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

ترامب يأمر الشركات الأمريكية بتصنيع أجهزة تنفس لإنقاذ مصابى كورونا

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد فى إجراءات الحكومة القادمة وأتمنى ألا نصل له

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

وزير النقل: تطهير المترو يتم بشكل دورى على مدار الساعة.. فيديو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

كهربا يستعيد ذكرياته فى قطاع ناشئين الأهلى بـ"صورة" مع كوكا وبيبو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

وزير التموين: جميع السلع تكفى لأكثر من 4 أشهر وجارى زيادة الاحتياطى.. فيديو

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

انفوجراف.. ماذا قال رئيس الوزراء عن الأسبوع المقبل وتطورات "كورونا" فى مصر؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة