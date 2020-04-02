اليوم السابع
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تعقيم 3 مناطق سكنية فى مدينة سفاجا لمواجهة فيروس كورونا .. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 01:48 م
تعقيم 3 مناطق سكنية فى مدينة سفاجا لمواجهة فيروس كورونا .. صور تطهير مناطق مدينة سفاجا بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكدت هدى المغربي ، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الخميس، على مشاركة فرقة مجهزة من جمعية الهلال الأحمر والغرفة التجارية بالبحر الأحمر ، فى تطهير وتعقيم مناطق متفرقه بمدينة سفاجا ، فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

أوضحت رئيس مدينة سفاجا ، أن الفرقة برئاسة كلا من  وائل محمد جاد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة و خالد محمد سيد مستشار الغرفة التجارية بالبحر الأحمر و انطونيس صلاح محروس عضو الغرفة التجارية بالبحر الأحمر والهلال الأحمر، وبمشاركة 27 فرد بسيارات خاصة و18ماكينة رش محمولة على الأكتاف لتطهير وتعقيم مدينة سفاجا.

وأضافت المغربى أن الفرقة بالتعاون مع إدارات الوحدة المحلية المعنية " النظافة والبيئة والدفاع الشعبى وإدارة الشباب والرياضة " تمكنوا من تعقيم وتطهير ثلاث مناطق وهى الأشغال العسكرية وسفاجا البلد ومنطقة مجلس المدينة

وأشارت المغربى إلى قيام جمعية الهلال الأحمر والغرفة التجارية بالبحر الأحمر بعمل حملة توعية موسعة فى كافة ربوع سفاجا من خلال رسائل صوتية عبر مكبرات الصوت على سيارات تجوب جميع شوارع المدينة.

كانت أكدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا،بمحافظة البحر الأحمر،على إقامة شادر خضار وفاكهة بشارع الاستاد أمام مسجد السلام بمنطقة مجلس المدينه،لتخفيف العبء على الأهالى للبيع بإسعار مخفضة

وأضافت رئيس مدينة سفاجا فى بيان لها اليوم،أن ذلك فى إطار تنفذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتخفيف الاعباء على كاهل المواطنين، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد

وأوضحت أن الشادر على مساحة 12 مترا طول فى 3 مترا عرض،ومنفذ بمنطقة سفاجا البلد،بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة،لبيع الفاكهة والخضراوات والسلع التموينية بأسعار مخفضة

وتابعت أنه فى إطار استكمالا مبادرة "هنساعد بعض" تم توفير عدد من المتطوعين من شباب الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية بالتعاون مع إلادارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا،للعمل على تنظيم تواجد المواطنين أثناء الحصول على السلع ، مشددة على توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين ، مؤكدة عدم وجود عجز فى أى سلع سواء غذائية.

وأوضحت أنه يتم متابعة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة بجانب سيارات المواد الغذائية المتنقلة.

 

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تطهير مناطق مدينة سفاجا بالبحر الأحمر

 

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تطهير مناطق مدينة سفاجا بالبحر الأحمر

 

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تطهير مناطق مدينة سفاجا بالبحر الأحمر

 

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تطهير مناطق مدينة سفاجا بالبحر الأحمر

 


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