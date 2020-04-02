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تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 06:31 م
تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.. صور مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قامت الوحدة المحلية لقرية أبو خليفة، بمحافظة الإسماعيلية، بتعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر، والواقع على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك فى إجراء عمليات التعقيم والتطهير، الأمير عبد الله، رئيس قرية أبو خليفة، وعدد من المواطنين والشباب المتطوعين كمشاركة اجتماعية بينهم، المحاسب محمد إمام، ومحمود العركى، وسجى الصغير.

ويستقبل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، الحالات المصابة الإيجابية بفيروس كورونا من عدد كبير من المحافظات، وسجل المستشفى صباح اليوم، حالة خروج جديدة، لشخص يبلغ من العمر 55 عامًا، من محافظة المنيا، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاص به من إيجابية إلى سلبية ليصل إجمالى الحالات التى خرجت من الإسماعيلية حتى الآن 27 متعافى.

وكانت قد خرجت فى ساعات متأخرة من مساء أمس، سيدة، من حدائق حلوان بالقاهرة، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، وسجلت مستشفى أبو خليفة أمس خروج شخص يبلغ من العمر21 سنة، مركز بلقاس فى محافظة الدقهلية، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

كما خرجت أول أمس سيدة تبلغ من العمر 45 سنة من دمياط، بعد تعافيها من الإصابة بالفيروس بعد أن تحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاص بها من إيجابية إلى سلبية ، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر، 5 سنوات من محافظة دمياط، خرجبعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ليعود لمنزله تاركًا والدته فى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة، مصابة بالفيروس، وتواصل علاجها.

كان مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى، قد سجل فى وقت سابق خروج سيدة تبلغمن العمر 58 سنة من محافظة دمياط،، كما غادرت اخرى تبلغ من العمر37 سنة، من مركز بلقاس فى محافظة الدقهلية، عقب تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للعلاج خلال فترة تواجدها فى الحجر الصحى، وتبين تحسن حالتها وبسحب عينات منها أكثر من مرة أثبتت النتائج تعافيها من فيروس كورونا المستجد، كما خرج على مسعد من دمياط.

كما خرج منذ خمسة أيام من الحجر الصحى بمستشفى أبوخليفة فى محافظة الإسماعيلية، 4 أشخاص، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد،.

واستقبل المستشفى أعدادًا كبيرة من كل المحافظات، وصلت إلى 60% من الحالات المصابة، بعد أنهت مديرية الصحة بالإسماعيلية استعداداتها، لتجهيز المستشفى، والذى كان قد تم افتتاحه قبل عام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، كما تم منع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائى، والتأكد من سلامة التجهيزات مستشفى أبوخليفة الطوارئ، أقسام الحجر الصحى، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات، والجوانتى، والمواد المطهرة".

 

تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية (1)
تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية

 

تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية (2)
تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية

 

تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية (3)
تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية 

 

تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية (4)
تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية 

 

تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية (5)
تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية 

 

تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية (6)
تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية 

 

تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية (7)
تعقيم وتطهير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية

مستشفى ابوخليفة للحجر الصحى

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