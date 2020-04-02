تعقيم منافذ صرف المعاشات واستقرار الصرف بمراكز الشباب بالمنيا

كما قامت اليوم اللجنة المشكلة برئاسة أشرف غريانى سكرتير الوحدة ومسؤل الزراعة برش وتعقيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة. ومن جانبه قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي لكافة الميادين، والأماكن العامة، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري.

وأعلن المحافظ أنه سيتم توقيع بروتوكول للتعاون بين مديرية الصحة والمستشفى الجامعي وكذلك نقابة الأطباء، لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة وخاصة في ظل الاحداث الطارئة، والتي تتطلب توحيد الجهود وتكثيف كافة سبل التعاون للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية التي سيتم الاتفاق عليها، وفقا لمجموعة العمل المكلفة من الفريق الطبي من الصحة والجامعة لتشخيص الحالات وتحديد أوجه التعامل معها، كما سيتضمن البروتوكول التعاون فيما يخص التجهيزات الفنية والأجهزة الطبية المطلوبة .

وفيما يخص قريتى القيس وابوجرج ، بمركز بنى مزار، أكد المحافظ على دقة وسلامة كافة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث يستمر وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم. لافتا الى انه تم دعم الوحدتين الصحيتين بالقريتين بالأطباء والمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية وتتواجد سيارة اسعاف بالقرب من القريتين.

وأشار إلى أنه تم انهاء كافة التجهيزات الخاصة بمستشفى ملوي العام الجديدة، تمهيداً لافتتاحها وتشغيلها، بشكل استثنائي لاستقبال وعلاج حالات مرض كورونا المستجد من جميع انحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتبلغ سعة المستشفى 134سرير منهم 109 سرير داخلي و25سرير عناية مركزة.

وأضاف المحافظ إلى أنه تم عمل حصر للعمالة غير المنتظمة، من خلال القوي العاملة، وفي إطار المشاركة المجتمعية، تم عقد عدة اجتماعات مع بعض رجال الاعمال والجمعيات الاهلية، للمساهمة في تقديم مساعدات نقدية وعينية لتلك الفئات، بالتنسيق مع مديرة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل تقديم الخدمات والحد من التكدس ومنع التجمعات ، منها تجهيز 89 مدرسة ومركز شباب على مستوي مراكز المحافظة، لصرف المعاشات، كما تم تخصيص 9 مدارس بمراكز المحافظة لتوزيع شرائح التابلت، على طلاب الثانوية العامة.

وحول الموقف التمويني بالمحافظة أكد "القاضي" ، أن جميع السلع متوفرة ومديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق لضبط السلع.