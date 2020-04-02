اليوم السابع
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تعرف على مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بأسوان × 7 معلومات

الخميس، 02 أبريل 2020 04:00 ص
تعرف على مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بأسوان × 7 معلومات مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى
أسوان – عبد الله صلاح

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شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انطلاق عجلة العمل فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى البؤر الساخنة، تأكيداً على المصداقية فى تحقيق ما تم الإعلان عنه على أرض الواقع لاقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات والخاصة بتهالك شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن المشروع تعرف عليها:

1.  يبدأ المشروع بطريق السادات بمدينة أسوان.

2.  ينفذ المشروع على 4 مراحل.

3. يشمل المشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى.

4. يبلغ طول خطوط المياه 3 كيلو مترات وبقطر 250 مللى.

5. تبدأ خطوط المياه من المدخل الجنوبى للمدينة وحتى ميدان العقاد.

6. ويشمل إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بطول كيلو و700 متر بقطر 630 مللى.

7. تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الإشراف على المشروع.

من جانبه، وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأيضاً لوزارة الإسكان على الاستجابة السريعة لمطالب المحافظة فى تحديث شبكات البنية الأساسية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوى، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الشركة المنفذة والقطاعات المسئولة عن البنية الأساسية من كهرباء واتصالات وغاز طبيعى لضمان عدم تعارض الأعمال، بجانب إنهائها جميعاً بالتوازى مع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لعدم حدوث أى حفر أو تكسير للإسفلت بعد الرصف النهائى لطريق السادات.


أسوان

مشروع إحلال وتجديد

شبكات المياه

الصرف الصحى

أخبار مصر

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