تشميع كافية بالزقازيق لعمله خلال فترة حظر التجوال

الشرقية - إيمان مهنى

شنت رئاسة حي ثان الزقازيق بالشرقية، برئاسة ثناء فوزي مساء الأربعاء ، حملة على المقاهي والمحال التجارية الغير ملتزمة بحظر التجوال المقرر لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قاد الحملة سعد عبده رئيس قسم الاشغالات وعدد من موظفي الحي حيث تجولت بجميع شوارع الحي ، أسفرت عن ضبط كافيه الكورية بشارع متفرع من شارع الفتح، حيث تم التحفظ على عدد من الشيشة والمقاعد والطاولات وتشميع المقهى ، وخلال تجول الحملة بنطاقات الحي المختلفة تم التحفظ عربة لأحد الباعة الجائلين في منطقة الكوبري الجديد.

و تواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.

أن تلك القرارات شملت غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة الى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تضم تجمعات للمواطنين بالاضافه الى منع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا علي صحة وأرواح العاملين والمواطنين .

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بغلق المحال التجارية من الـ 5 مساءً حتي الـ 6 صباحًا بإستثناء جميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، وكذلك قرارا بحظر التجوال على حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الـ ٧ مساءً حتي الـ 6 صباحًا يوميا مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص كإجراء احترازى للحد من تجمعات المواطنين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .