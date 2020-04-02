وأضاف أنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية الكويتية خلال الفترة المقبلة؛ لترتيب عودة المخالفين الذين سيشملهم قرار العفو إلى أوطانهم من باقي الجنسيات.

يشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، كانت قد أعلنت أمس الأربعاء، بدء تلقي طلبات المخالفين لقانون الإقامة من الجنسية الفلبينية؛ حيث تم أمس استقبال نحو 750 فلبينيا وفلبينية في مدرستي الإيواء المخصصة لهم في محافظة الفروانية، فيما يتم استقبال باقي الفلبينيين المخالفين في الكويت حتى يوم 5 أبريل الجاري.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قد أصدر قرارا يوم الاثنين الماضي، يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد، دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، مع إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى.