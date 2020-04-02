ترامب يهاجم تشاك شومر: كفاك تذمرا نيويورك حصلت على أكثر بكثير من أى ولاية أخرى

ريهام عبد الله

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكى بضراوة، ووصفه بـ"الباكى"، وأوضح وجود رجل عسكرى مسئول عن توزيع البضائع والسلع فى نيويورك، مؤكدا أن نيويورك حصلت على بضائع واسلع واهتمام أكثر بكثير من أى ولاية أخرى.

وقال ترامب فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "من فضلكم، ليشرح أحدكم، لتشاك شومر "الباكى"، أنه لدينا رجل عسكري مسؤول عن توزيع البضائع، أدميرال موهوب للغاية، بل في الواقع، لقد حصلت نيويورك على أكثر بكثير من أي ولاية أخرى، بما في ذلك المستشفيات وسفينة تم تحويلها لمستشفى، ولكن بغض النظر عن أي شيء، فهو دائما ما يشكو ويتذمر".



ترامب

وتابع ترامب: "لا يهم إذا كنت قدمت عشر مرات أكثر مما هو مطلوب، فلن يكون جيدًا بما فيه الكفاية، فعلى عكس الولايات الأخرى، لسوء الحظ، بدأت نيويورك بداية متأخرة، كان يجب أن تضغط بقوة أكبر وتوقف عن الشكوى واكتشف أين تذهب كل هذه الإمدادات، كومو "حاكم نيويورك" يعمل بجد!".

واستمر ترامب: "يتم تسليم كميات هائلة من الإمدادات الطبية، حتى المستشفيات والمراكز الطبية، مباشرة إلى الولايات والمستشفيات من قبل الحكومة الاتحادية، البعض لديهم شهية لا تشبع ولا يشعرون بالرضا (السياسة؟)، الولايات الأخرى مبتهجة بالعمل الذي قمنا به، لقد أرسلنا العديد من أجهزة التنفس الصناعى، فيما نصنع الآلآف، 51 طائرة شحن كبيرة قادمة مع الإمدادات الطبية".



دونالد ترامب

وفى سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تعلنها الصين بدت "مخففة بعض الشيء" في حين قال مستشاره للأمن القومي إن واشنطن ليس لديها وسيلة للتأكد من دقة البيانات التي توردها بكين.

وجاءت التصريحات بعد أن أثار عضو جمهوري بارز بالكونجرس الشكوك حول البيانات التي توردها الصين وذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن تقريرا سريا للمخابرات الأمريكية خلص إلى أن بكين أعلنت بيانات أقل عن الإصابات والوفيات مما شهدته فعلا.

وبدأ تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين في أواخر 2019، لكن بكين أعلنت عدد حالات إصابة ووفاة أقل من الولايات المتحدة التي تشهد الآن أكبر تفش في العالم.

وقال ترامب في إفادة يومية لفريق عمل مكافحة فيروس كورونا، إنه لم يتلق تقريرا من المخابرات عن بيانات الصين لكنه أضاف "الأعداد تبدو مخففة بعض الشيء... بالمقارنة بما شهدناه وما نعلنه".

وأضاف ترامب أنه بحث كيف تعاملت الصين مع فيروس كورونا في اتصال هاتفي مع الرئيس شي جين بينج "لكن ليس البيانات بالتحديد".

وقال ترامب، الذي خفف من حده انتقاداته للصين بسبب فيروس كورونا منذ الاتصال، إن العلاقات الأمريكية مع الصين "جيدة للغاية" وإن الجانبين يريدان الحفاظ على اتفاق تجاري أبرم في وقت سابق هذا العام.

وأضاف "فيما يتعلق بما إذا كانت الأرقام دقيقة أم لا... أنا لست محاسبا من الصين".

وقال روبرت أوبراين مستشار ترامب للأمن القومي، في نفس المؤتمر الصحفي، إن واشنطن "ليست في وضع يمكنها من التأكد من الأرقام القادمة من الصين".

وفي وقت سابق، اتهم مايكل مكول عضو لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، وهو جمهوري، الصين بإخفاء الأعداد الحقيقية وقال إنه طلب من وزارة الخارجية التحقيق في "تعتيم الصين في بادئ الأمر وما تلى ذلك من أفعال فيما يتعلق بتفشي الفيروس".

ونقل تقرير بلومبرج عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته قوله، إن تقريرا سريا تلقاه البيت الأبيض خلص إلى أن إعلان الصين عن أعداد الإصابات والوفيات غير كامل بشكل متعمد.