اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يتحدث مع ولى العهد السعودى ويتوقع تخفيض 10 مليون برميل من النفط

الخميس، 02 أبريل 2020 05:10 م
ترامب يتحدث مع ولى العهد السعودى ويتوقع تخفيض 10 مليون برميل من النفط دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه قد تحدث لتوه مع صديقه ولى العهد السعودى محمد بن سلمان الذى تحدث مع الرئيس الروسيى فلاديمير بوتين ويأنه يتوقع ويأمل أن يقوما بتخفيض حوالى 10 مليون برميل من النفط، وربما أكثر من ذلك بكثير.

وقال ترامب فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قبل قليل: " تحدثت للتو مع صديقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الذى تحدث مع الرئيس الروسى (فلاديمير) بوتين، أتوقع وأمل أن يقوما بخفض حوالى 10 مليون برميل (من إنتاج النفط)، وربما أكثر من ذلك بكثير، وهو أمر لو حدث سيكون رائعا لصناعة النفط والغاز".

 

أضاف ترامب فى تغريدة أخرى بعد دقائق ".. ويمكن أن تصل إلى 15 مليون برميل. أخبار جيدة وعظيمة للجميع".

 

وكان الرئيس ترامب قد أعرب عن  ثقته فى وصول المملكة العربية السعودية وروسيا، لاتفاق لإنقاذ سوق النفط، مشيراً إلى أن وباء كورونا أثر على ناقلات النفط العالقة فى المياه الإقليمية وترفض الموانئ استقبالها.

 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى ليلة أمس الأربعاء فى البيت الأبيض، رداً على سؤال حول أسعار النفط ومستقبل الوضع الاقتصادى، خلال مؤتمره اليومي حول تطورات وباء كورونا، إنه تحدث مع المملكة العربية السعودية وروسيا وكانت المكالمتان فيهما الكثير مما يدل على التعاون.‏

 

وأضاف أن السفن والناقلات التي تحمل النفط والبترول تأثرت بانتشار عدوى كورونا حيث منعت من الدخول في الموانئ والوجهات المقررة ‏لها.. السفن وأطقمها عالقة في المياه الإقليمية. وعبر عن اعتقاده أن الجانبين الروسي والسعودي سيتوصلان إلى اتفاق لأن ‏الوضع الحالي يضر بهما.‏


دونالد ترامب

محمد بن سلمان

النفط

بوتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الطاقة الروسى: أسعار النفط الحالية لا تناسب أحدا

الخميس، 02 أبريل 2020 03:49 م

الصحف العالمية: أسعار النفط قد تتهاوى لتصل إلى صفر.. كورونا يقرب ترامب من فترة رئاسية ثانية.. تجهيزات للبرلمان الافتراضى فى بريطانيا.. متعافى إيطالى 101 عام نجا من الحرب العالمية الثانية والانفلونزا الإسبانية

الخميس، 02 أبريل 2020 02:47 م

خبير بترول: حديث "سى إن إن" الأمريكية عن وصول أسعار النفط لصفر غير منطقى

الخميس، 02 أبريل 2020 02:23 م

كرملين: الدول المنتجة للنفط لم تبحث اتفاقات بخلاف صيغة أوبك

الخميس، 02 أبريل 2020 02:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة