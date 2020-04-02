ترامب يتحدث مع ولى العهد السعودى ويتوقع تخفيض 10 مليون برميل من النفط

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه قد تحدث لتوه مع صديقه ولى العهد السعودى محمد بن سلمان الذى تحدث مع الرئيس الروسيى فلاديمير بوتين ويأنه يتوقع ويأمل أن يقوما بتخفيض حوالى 10 مليون برميل من النفط، وربما أكثر من ذلك بكثير.

وقال ترامب فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قبل قليل: " تحدثت للتو مع صديقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الذى تحدث مع الرئيس الروسى (فلاديمير) بوتين، أتوقع وأمل أن يقوما بخفض حوالى 10 مليون برميل (من إنتاج النفط)، وربما أكثر من ذلك بكثير، وهو أمر لو حدث سيكون رائعا لصناعة النفط والغاز".

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

أضاف ترامب فى تغريدة أخرى بعد دقائق ".. ويمكن أن تصل إلى 15 مليون برميل. أخبار جيدة وعظيمة للجميع".

وكان الرئيس ترامب قد أعرب عن ثقته فى وصول المملكة العربية السعودية وروسيا، لاتفاق لإنقاذ سوق النفط، مشيراً إلى أن وباء كورونا أثر على ناقلات النفط العالقة فى المياه الإقليمية وترفض الموانئ استقبالها.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى ليلة أمس الأربعاء فى البيت الأبيض، رداً على سؤال حول أسعار النفط ومستقبل الوضع الاقتصادى، خلال مؤتمره اليومي حول تطورات وباء كورونا، إنه تحدث مع المملكة العربية السعودية وروسيا وكانت المكالمتان فيهما الكثير مما يدل على التعاون.‏

وأضاف أن السفن والناقلات التي تحمل النفط والبترول تأثرت بانتشار عدوى كورونا حيث منعت من الدخول في الموانئ والوجهات المقررة ‏لها.. السفن وأطقمها عالقة في المياه الإقليمية. وعبر عن اعتقاده أن الجانبين الروسي والسعودي سيتوصلان إلى اتفاق لأن ‏الوضع الحالي يضر بهما.‏