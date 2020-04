ترامب يتحدث مع ولى العهد السعودى ويتوقع تخفيض 10 مليون برميل من النفط

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه قد تحدث لتوه مع صديقه ولى العهد السعودى محمد بن سلمان الذى تحدث مع الرئيس الروسيى فلاديمير بوتين ويأنه يتوقع ويأمل أن يقوما بتخفيض حوالى 10 مليون برميل من النفط، وربما أكثر من ذلك بكثير.

وقال ترامب فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قبل قليل: " تحدثت للتو مع صديقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الذى تحدث مع الرئيس الروسى (فلاديمير) بوتين، أتوقع وأمل أن يقوما بخفض حوالى 10 مليون برميل (من إنتاج النفط)، وربما أكثر من ذلك بكثير، وهو أمر لو حدث سيكون رائعا لصناعة النفط والغاز".

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!