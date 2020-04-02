ترامب فى مؤتمر مشترك مع قادة عسكريين: نؤمن قوات مكافحة المخدرات من كورونا

كتبت: نهال طارق

شارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع المدعي العام وليام بار، والعديد من المسئولين الآخرين وبدأت جلسة الإحاطة اليومية بأخر المستجدات بشأن ‏وباء كورونا في الولايات المتحدة بإلقاء نظرة عامة على "عمليات مكافحة المخدرات المحسنة" الجديدة للإدارة.‏



وقال ترامب، فى بداية مؤتمره الصحفي منذ قليل، إن القوات التي تقاتل مهربي المخدرات سيكون لديها أيضًا معدات لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.‏



وقال وزير الدفاع مارك إسبر "إن هذا وقت مهم للغاية لبدء هذه العملية"، مشيرا أنه بينما تعمل دول أخرى على حماية سكانها من تهديد ‏الفيروس يستغل تجار المخدرات الأمر لتهريب المخدرات.‏



وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية توضح أن عصابات المخدرات ‏تستغل عمليات تفشي الفيروس. وقال "سندافع عن بلادنا بغض النظر عن التكلفة". "نحن في حالة حرب مع ‏COVID-19‎‏، نحن في ‏حالة حرب مع الإرهابيين".‏



وقارن نائب الرئيس حالة فيروس كورونا في الولايات المتحدة بإيطاليا، التي شهدت أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس. وقد أبلغت ‏إيطاليا بالفعل عن أكثر من 13000 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهذا الرقم مستمر في الارتفاع.‏



وفى مؤتمر صادم، خرج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الأمريكيين أمس الثلاثاء، معلناً أن بلاده تتوقع ما بين 100 ألف إلى 240 ‏ألف وفاة بسبب كورونا، مشيراً إلى أن الأمريكيين على موعد مع "أسبوعيين مؤلمين" على حد قوله.‏



وأعلن ترامب تمديد الإغلاق حتى نهاية إبريل الحالى متراجعاً فى ذلك عن تقديرات سابقة أعلن خلالها أن الشركات والحياة العامة يمكن ‏أن تعود بشكل محدود بعد عطلة عيد الفصح‎ ‎.



ووجه رسالة الى حكام الولايات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي يعتبرونها ضرورية موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها أنقذت ‏حياة ما يقرب من 2,2 مليون نسمة.