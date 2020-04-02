اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 12:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب فى مؤتمر مشترك مع قادة عسكريين: نؤمن قوات مكافحة المخدرات من كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 12:00 ص
ترامب فى مؤتمر مشترك مع قادة عسكريين: نؤمن قوات مكافحة المخدرات من كورونا ترامب
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع المدعي العام وليام بار، والعديد من المسئولين الآخرين وبدأت جلسة الإحاطة اليومية بأخر المستجدات بشأن ‏وباء كورونا في الولايات المتحدة بإلقاء نظرة عامة على "عمليات مكافحة المخدرات المحسنة" الجديدة للإدارة.‏

وقال ترامب، فى بداية مؤتمره الصحفي منذ قليل، إن القوات التي تقاتل مهربي المخدرات سيكون لديها أيضًا معدات لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.‏

وقال وزير الدفاع مارك إسبر "إن هذا وقت مهم للغاية لبدء هذه العملية"، مشيرا أنه بينما تعمل دول أخرى على حماية سكانها من تهديد ‏الفيروس يستغل تجار المخدرات الأمر لتهريب المخدرات.‏

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية توضح أن عصابات المخدرات ‏تستغل عمليات تفشي الفيروس. وقال "سندافع عن بلادنا بغض النظر عن التكلفة". "نحن في حالة حرب مع ‏COVID-19‏، نحن في ‏حالة حرب مع الإرهابيين".‏

وقارن نائب الرئيس حالة فيروس كورونا في الولايات المتحدة بإيطاليا، التي شهدت أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس. وقد أبلغت ‏إيطاليا بالفعل عن أكثر من 13000 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهذا الرقم مستمر في الارتفاع.‏

وفى مؤتمر صادم، خرج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الأمريكيين أمس الثلاثاء، معلناً أن بلاده تتوقع ما بين 100 ألف إلى 240 ‏ألف وفاة بسبب كورونا، مشيراً إلى أن الأمريكيين على موعد مع "أسبوعيين مؤلمين" على حد قوله.‏

وأعلن ترامب تمديد الإغلاق حتى نهاية إبريل الحالى متراجعاً فى ذلك عن تقديرات سابقة أعلن خلالها أن الشركات والحياة العامة يمكن ‏أن تعود بشكل محدود بعد عطلة عيد الفصح ‎.

ووجه رسالة الى حكام الولايات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي يعتبرونها ضرورية موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها أنقذت ‏حياة ما يقرب من 2,2 مليون نسمة.


الولايات المتحدة

ترامب

فيروس كورونا

البيت الابيض

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب: هناك مخاوف من محاولات جماعات إجرامية استغلال انتشار كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:45 م

الغزالى حرب: ترامب أقرب إلى الأسلوب الشعبوى.. وعلاقة مصر بإيطاليا قوية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:30 م

العراق تعود كمسرح للتصعيد الإيراني الأمريكي.. طهران ترسل قائد فليق القدس لبغداد للتشاور مع الكتل السياسىة.. ودونالد ترامب يحذر إيران من مهاجمة القوات الأمريكية.. و واشنطن ترسل صواريخ باتريوت لقاعدة عين الأسد

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:00 م

فيديو.. "ترامب وكورونا" من السخرية إلى الأيام المؤلمة جدا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
40 شخصا الحد الأقصى لحضور اجتماعات مناقشة الموازنة بالبرلمان بسبب كورونا

40 شخصا الحد الأقصى لحضور اجتماعات مناقشة الموازنة بالبرلمان بسبب كورونا

من البلكونة.. شارع المحطة بطهطا محافظة سوهاج خالى من المارة التزاما بحظر التجوال

من البلكونة.. شارع المحطة بطهطا محافظة سوهاج خالى من المارة التزاما بحظر التجوال

ترامب فى مؤتمر مشترك مع قادة عسكريين: نؤمن قوات مكافحة المخدرات من كورونا

ترامب فى مؤتمر مشترك مع قادة عسكريين: نؤمن قوات مكافحة المخدرات من كورونا

الكهرباء: الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وراء ارتفاع الاحتياطى بالشبكة

الكهرباء: الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وراء ارتفاع الاحتياطى بالشبكة

تطورات جديدة فى اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته بالجيزة.. اعرف التفاصيل

تطورات جديدة فى اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته بالجيزة.. اعرف التفاصيل

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة لكورونا و6 حالات وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 69 حالة إيجابية جديدة لكورونا و6 حالات وفاة

إدارة ترامب: عصابات المخدرات تستغل أزمة كورونا لزيادة عمليات التهريب

إدارة ترامب: عصابات المخدرات تستغل أزمة كورونا لزيادة عمليات التهريب

من البلكونة.. شوارع قرية ساحل الجوابر بالمنوفية تلتزم بحظر التجوال لمواجهة كورونا

من البلكونة.. شوارع قرية ساحل الجوابر بالمنوفية تلتزم بحظر التجوال لمواجهة كورونا

وزيرة الصحة: 61% نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الذكور و39% من الإناث

وزيرة الصحة: 61% نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الذكور و39% من الإناث

اطمن ماتخافش إحنا هنا علشانك.. أطباء مستشفى «النجيلة» يبعثون برسائل اطمئنان

اطمن ماتخافش إحنا هنا علشانك.. أطباء مستشفى «النجيلة» يبعثون برسائل اطمئنان

وزير التعليم: تقييم طلاب المنازل والسجون من خلال مشروع بحثى

وزير التعليم: تقييم طلاب المنازل والسجون من خلال مشروع بحثى

البابا تواضروس: غلق الكنائس صعب فقابلوه بالصبر وقاية للجميع

البابا تواضروس: غلق الكنائس صعب فقابلوه بالصبر وقاية للجميع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة