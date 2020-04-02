ترامب فى مؤتمر مشترك مع قادة عسكريين: نؤمن قوات مكافحة المخدرات من كورونا

شارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع المدعي العام وليام بار، والعديد من المسئولين الآخرين وبدأت جلسة الإحاطة اليومية بأخر المستجدات بشأن وباء كورونا في الولايات المتحدة بإلقاء نظرة عامة على "عمليات مكافحة المخدرات المحسنة" الجديدة للإدارة.
وقال ترامب، فى بداية مؤتمره الصحفي منذ قليل، إن القوات التي تقاتل مهربي المخدرات سيكون لديها أيضًا معدات لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.
وقال وزير الدفاع مارك إسبر "إن هذا وقت مهم للغاية لبدء هذه العملية"، مشيرا أنه بينما تعمل دول أخرى على حماية سكانها من تهديد الفيروس يستغل تجار المخدرات الأمر لتهريب المخدرات.
وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية توضح أن عصابات المخدرات تستغل عمليات تفشي الفيروس. وقال "سندافع عن بلادنا بغض النظر عن التكلفة". "نحن في حالة حرب مع COVID-19، نحن في حالة حرب مع الإرهابيين".
وقارن نائب الرئيس حالة فيروس كورونا في الولايات المتحدة بإيطاليا، التي شهدت أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس. وقد أبلغت إيطاليا بالفعل عن أكثر من 13000 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهذا الرقم مستمر في الارتفاع.
وفى مؤتمر صادم، خرج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الأمريكيين أمس الثلاثاء، معلناً أن بلاده تتوقع ما بين 100 ألف إلى 240 ألف وفاة بسبب كورونا، مشيراً إلى أن الأمريكيين على موعد مع "أسبوعيين مؤلمين" على حد قوله.
وأعلن ترامب تمديد الإغلاق حتى نهاية إبريل الحالى متراجعاً فى ذلك عن تقديرات سابقة أعلن خلالها أن الشركات والحياة العامة يمكن أن تعود بشكل محدود بعد عطلة عيد الفصح .
ووجه رسالة الى حكام الولايات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي يعتبرونها ضرورية موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها أنقذت حياة ما يقرب من 2,2 مليون نسمة.
ترامب فى مؤتمر مشترك مع قادة عسكريين: نؤمن قوات مكافحة المخدرات من كوروناالخميس، 02 أبريل 2020 12:00 ص
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شارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع المدعي العام وليام بار، والعديد من المسئولين الآخرين وبدأت جلسة الإحاطة اليومية بأخر المستجدات بشأن وباء كورونا في الولايات المتحدة بإلقاء نظرة عامة على "عمليات مكافحة المخدرات المحسنة" الجديدة للإدارة.
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