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تدريب 100 عضو هيئة تمريض بمستشفى جامعة المنصورة للتعامل مع حالات كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 10:34 م
تدريب 100 عضو هيئة تمريض بمستشفى جامعة المنصورة للتعامل مع حالات كورونا جانب من التدريب
الدقهلية شريف الديب

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أنهت كلية التمريض بجامعة المنصورة اليوم، خطة تدريب الأسبوع الأول لتدريب هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية فى معامل المهارات الإكلينيكية بكلية التمريض .

وذلك فى إطار خطة الجامعة لتدريب طواقم مدربة على التعامل الأمثل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فى حالة تزايد الأعداد المصابة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات و المراكز الطبية.  

و أختتم الأسبوع الأول من الخطة بتدريب 100 من أعضاء هيئة التمريض الغير عاملين فى وحدات العناية المركزة لدعم جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع حالات أكثر تطورا لما نحن فيه الأن، حيث تم التدريب مع التأكيد على تناول الإجراءات من بداية دخول المريض وحسب تصنيف حالته حتى استقرار التعامل معه والحكم على الحالة بعد ذلك، و متابعة المرضى من خلال المونيتورز ،و إعطاء الأكسجين و الرعاية على أجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى إجراءات التحكم فى العدوى، و ارتداء الواقيات المناسبة، و ثقافة التعامل معها و ترشيد الاستهلاك طبقا لمعايير و بروتوكولات وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية و سيتوالى التدريب الأسبوع القادم بتدريب يوميا لمجموعه من المراكز الطبية المتخصصة بالجامعة.

يذكر بأن أعلن الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى، عن وصول أجهزة و مشتملات وحدة عناية الخير وتضم 4 أجهزة صدمات للقلب، 37 جهاز تنفس صناعى للعناية المركز الجديدة، 51 سرير عناية مركزة بمشتملاته.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى، بسرعة إنشاء عناية مركزة لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا فى حالة لا قدر الله تزايد اعداد المصابين ضمن الإجراءات التى تقوم بها المستشفى فى إطار الاستعدادات لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

 

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الدقهلية

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