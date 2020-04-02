اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 11:32 ص
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تحرير 77 محضر تموينى للمحلات والمطاعم للتلاعب فى الأسعار فى المنيا

الخميس، 02 أبريل 2020 11:30 ص
تحرير 77 محضر تموينى للمحلات والمطاعم للتلاعب فى الأسعار فى المنيا حملة تموينية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت إدارة التموين ببندر المنيا،نتائج الحملات التى قامت بها خلال النصف الثانى من شهر مارس،وأسفرت عن تحرير 77 محضر تموينى متنوع ، ضمن ماتقوم به الإدارة للحفاظ على صحة المواطنين، وضبط سعر السوق.

ويأتى ذلك من خلال التعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، وإدارة تموين بندر المنيا، حيث حررت الإدارة 49 محضر للمحلات والمطاعم ما بين منتجات منتهية الصلاحية ، عدم وجود شهادات صحية وعدم حمل تراخيص ،بالإضافة إلى بيع منتجات غير مصرح بها كالكحول الايثيلى داخل محطات البنزين .كما تم تحرير 28 محضر المخابز البلدية إثبات حالة .الاداره البيطريه بالمنيا 

وفى نفس السياق واصلت مديرية تموين المنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة شملت المرور على المخابز البلدية وأسفرت عن تحرير 26 مخالفة تموينية وبيانهم عبارة عن 9 مخالفات لخبز ناقص الوزن، مخالفين لإنتاج خبز و4 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفات لعدم وجود ميزان، ومخالفة عدم نظافة ادوات العجن وعدم اعلان عن مواعيدالتشغيل 

وأكد وكيل الوزارة على استمرار تنظيم الحملات بشكل دورى لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

ومن ناحية أخرى تواصل الادارة البيطرية تطهير جميع المنشات والمدارس والمصالح الحكومية الكائنة بنطاق مركز ومدينة المنيا.

وأكد الدكتور خالد صالح مدير الادارة البيطرية أنه فى ضوء تضافر الجهود ومن خلال الانطلاق تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وبالتنسيق مع المهندس محمد سيد على رئيس المدينة فإن الإدارة البيطرية تكاد تكون مرت على جميع المصالح والإدارات والمكاتب الخدمية والقرى بالمركز وقد قامت اليوم بتطهير مدرسة السلام بالمنيا.

 


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