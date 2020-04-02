تحرير 39 محضر مخالفات فى حملة على الأسواق بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج، برئاسة لطفى محمد على رئيس المركز، وتحت إشراف هلال زكى ومحمد فقير نواب رئيس المركز المدينة حملة مكبرة على الأسواق لمراقبة الأسعار، حيث أسفرت عن تحرير 39 محضرا تموينيا وصحة وأشغالات ونظافة، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمراقبة الأسواق.

وفى وقت سابق شنت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد امبابي حملة للقيام بأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين، حيث تم رفع 10 طن قمامة من منطقة القنابرة، ورفع 30 طن قمامة من طريق نجع العسيرات، وذلك بناءا على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين.

ومن جانب أخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بحملة على المقاهي والمطاعم والأسواق المخالفة بقرية بلصفورة وتم غلق سوق الهجارسة بالكوامل بحري، كما تم إغلاق قاعة للتصوير بقلفاو وتشميعها بالشمع الأحمر.

وفى وقت سابق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج برئاسة حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم حملة لرفع الاتربة والمخلفات الصلبة ونظافة بقرية الحواويش برئاسة أشرف على رئيس القرية بناحية المرشح والطواحين وعرب مهدى وبجوار سور مصنع الألبان وطريق الوزات والطريق المؤدى لحى الكوثر وتم رفع 40 طنا من الأتربة والمخلفات الصلبة والتراكمات وتم غسل الطرق والبلدورات والأرصفة وتم رى الأشجار.



