اليوم السابع
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بوتين يعلن تمديد أيام العطلة فى روسيا حتى 30 أبريل المقبل بسبب كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 04:11 م
بوتين يعلن تمديد أيام العطلة فى روسيا حتى 30 أبريل المقبل بسبب كورونا الرئيس الروسى بوتين
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، تمديد أيام العطلة حتى 30 أبريل المقبل، مع استمرار صرف رواتب العاملين والموطفين، موضحا أن البلاد الروسية كبيرة ونحتاج إلى مثل هذه القرارات للحفاظ عليها من فيروس كورونا. 

 

وأضاف الرئيس الروسى خلال كلمة له اليوم عن إجراءات روسيا حول فيروس كورونا، أن الأقاليم سوف تشهد إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا وفق انتشار الفيروس فيها. 

 

وأشار الرئيس الروسى، إلى أن هناك مؤسسات سوف تستمر فى العمل مثل الصيدليات وغيرها، ولكن إذا ظهر أى سبب قد يؤدى إلى إغلاقها فسوف يتم على الفور فى إطار التنسيق بين الحكومة الفيدرالية وممثلى الأقاليم حتى نمنع انتشار هذا الفيروس.


بوتين

روسيا

اخبار روسيا

فيروس كورونا

corona news

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