بوتين يجرى اتصالات دولية تتعلق بكورونا ويبعث برسالة جديدة للشعب الروسى اليوم

أكد الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيجري اليوم الخميس سلسلة اتصالات مع زعماء دول أخرى، وسيبعث برسالة متلفزة جديدة إلى الشعب الروسي، على خلفية استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن جدول أعمال بوتين اليوم يتضمن عدة مكالمات هاتفية مع "شركاء دوليين"، متعهدا بإصدار بيان رسمي بهذا الشأن لاحقا.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين يعمل حاليا على نص رسالته الجديدة إلى الشعب الروسي.

وفي رسالته الأولى التي توجه بها بوتين إلى المواطنين في 25 أبريل، أعلن الرئيس عن سلسلة إجراءات تهدف إلى ردع تفشي فيروس كورونا في البلاد، أبرزها إعلان الأسبوع الجاري عطلة مدفوعة بهدف تقليص تحركات المواطنين.

ومن جانب أخر سجلت دولة روسيا 6 وفيات و771 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرون ساعه الماضية وفق ماذكرته فضائيةة العربية فى خبر عاجل لها، وكانت السلطات المعنية فى دولة روسيا أعلنت اليوم الخميس أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد تجاوز 3500 حالة.

ويواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تقترب الإصابات من المليون الأول، وسجل أكثر من 47 ألف حالة وفاة فى مختلف أنحاء القارة الأرضية، وتواصل السلطات المعنية فى الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على هذا الفيروس.