اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: لم نتمكن حتى الآن من السيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل موسكو

الخميس، 02 أبريل 2020 04:13 م
بوتين: لم نتمكن حتى الآن من السيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل موسكو الرئيس الروسى بوتين
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مخاطبا الشعب الروسى، إنه من الضرورى الالتزام بالتعليمات لمنع انتشار فيروس كورونا، معربا عن خالص الأمنيات بالصحة والسلامة للشعب الروسى. 

وأضاف الرئيس الروسى بوتين خلال كلمة له اليوم الخميس، أن الاقتصاد الروسى قادر على التعامل مع تداعيات مكافحة فيروس كورونا، مشددا على أن الحكومة لم تتكمن بعد من إحداث تحول والسيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل العاصمة الروسية موسكو.

وعلى جانب آخر كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخضع لفحوصات دورية لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد كل اجتماع أو لقاء يجمعه بأحد.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين دوريا يخضع لفحوصات الكشف عن احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد وبشكل منتظم. وذلك بسبب اللقاءات والاجتماعات التي يجريها مع عدد كبير من الناس كل يوم، هذا عدا المؤتمرات والاجتماعات الكبرى".
 
وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي أجرى ما يقرب من 4200 اختبار كشف فيروس كورونا المستجد لعناصره وتبين أن لا إصابات بين صفوفهم.
 
وغردت وزارة الدفاع الروسية على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "تم إجراء 4187 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا وجميع النتائج سلبية ولا توجد إصابات".

 


بوتين

روسيا

اخبار روسيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة