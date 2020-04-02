بوتين: لم نتمكن حتى الآن من السيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل موسكو

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مخاطبا الشعب الروسى، إنه من الضرورى الالتزام بالتعليمات لمنع انتشار فيروس كورونا، معربا عن خالص الأمنيات بالصحة والسلامة للشعب الروسى.

وأضاف الرئيس الروسى بوتين خلال كلمة له اليوم الخميس، أن الاقتصاد الروسى قادر على التعامل مع تداعيات مكافحة فيروس كورونا، مشددا على أن الحكومة لم تتكمن بعد من إحداث تحول والسيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل العاصمة الروسية موسكو.

وعلى جانب آخر كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخضع لفحوصات دورية لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد كل اجتماع أو لقاء يجمعه بأحد.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس بوتين دوريا يخضع لفحوصات الكشف عن احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد وبشكل منتظم. وذلك بسبب اللقاءات والاجتماعات التي يجريها مع عدد كبير من الناس كل يوم، هذا عدا المؤتمرات والاجتماعات الكبرى".