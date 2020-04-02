برج خليفة يتألّق بعبارات شكر لكل أجهزة الدولة بالإمارات لمواجهة كورونا.. فيديو

يذكرأن، اكتسى برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي بعبارات "خليك في البيت" بكل لغات العالم ، في إطار حث المواطنين للبقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى "فيديو" لبرج خليفة، بينما دونت عليه عبارة خليك في البيت بكل لغات العالم باستخدام أضواء الليزر، وعلق : بكل لغات العالم، ومن أجل سلامتك خلك في البيت".