اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 07:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء تشغيل جهاز الـ"PCR" لتحاليل فيروس كورونا بمستشفى الحميات فى المنوفية

الخميس، 02 أبريل 2020 06:33 م
بدء تشغيل جهاز الـ"PCR" لتحاليل فيروس كورونا بمستشفى الحميات فى المنوفية الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، تشغيل جهاز "PCR"، المخصص لتحاليل فيروس كورونا المستجد، للتسهيل على الأطباء وحالات الاشتباه وسرعة إظهار النتائج، دون الحاجه لسفر العينات للمعامل المركزية بالقاهرة، بمستشفى حميات شبين الكوم المخصصة لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وأكد الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ،على أنه تم  إجراء 222 تحليل "PCR"، لحالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل المحافظة.

 

وأضاف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن المديرية تتابع 3642 قادم من الخارج ومخالطين لحالات إيجابية، وفق للتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن أعمال التطهير والتعقيم للاماكن التي ظهر بها إصابات، والمتابعة المستمرة للحالات المخالطة يوميا.

 

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،قد قرر غلق 2 مركز طبي للنساء والتوليد ومركز للأشعة والتحليل وغرفة للأشعة بقويسنا،وغلق مركزللعلاج الطبيعى وقسم الأشعة بمستشفى أسر العاملين بمركز شبين الكوم ، كما قرر المحافظ غلق 2 مركز للنساء والتوليد ، وكذا غلق مركز للحضانات والأطفال حديثى الولادة بأشمون وغلق مركزللأشعة التشخيصية ببركة السبع وعدد 2 عياده بشنوان والشهداءوذلك لمخالفتهم الأشتراطات الطبية ، مشدداً علي عدم تشغيل المنشأت الإ بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.

 

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية ومخالفة القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 311لسنة2011والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة ، حيث تلاحظ عدم إتباع سياسات مكافحة العدوي ووجود أدوية منتهية الصلاحية وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالإضافة إلي عدم وجود تعقيم وعدم وجود موافقة المكتب التنفيذى للوقاية من خطر الشعة ومخالفات أخرى.

 

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشأت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

جهاز تحليل

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة