بالخرائط.. تعرف على بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد فى إيطاليا وإسبانيا

كتبت فاطمة شوقى

تعتبر كلا من إسبانيا وإيطاليا أكثر الدول انتشارا لفيروس كورونا فى أوروبا، ويخضع الإسبان البالغ عددهم 47 مليونا لتدابير عزل هى الأكثر تشددا فى أوروبا، ولا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام، وتلقى العلاج، وتنزيه كلابهم، كما هو الحال فى إيطاليا حيث امتدت إجراءات العزل حتى 13 أبريل الجارى.

إيطاليا

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، الأربعاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا قفز بواقع 727 حالة إلى 13155، وهو ما يمثل زيادة أقل قليلا من تلك المسجلة الثلاثاء، وأدنى عدد يومي للوفيات بالمرض في البلاد منذ 26 مارس.

وتعتبر دول شمال إيطاليا هى الدول الأكثر انتشارا إلا أن الفيروس بدأ ينتشر فى الجنوب أيضا مما ينذر بحالة من الذعر فى البلد الأوروبى، ومن المدن التى تمثل بؤر انتشار كوفيد 19:



رسم بيانى لارتفاع حالات كورونا فى ايطاليا

لومبارديا :

الأكثر تضررا من وباء كورونا، رغم أنه فى البداية لم يكن هناك سوى 44 دخلوا المستشفى إلا أنه فى وقت قصير أصبح عدد الإصابات فى المقاطعة 1565 جديدة و394 حالة وفاة، وأصبحت الآن 44773 مصابا ، وإجمالى عدد القتلى فى المقاطعة إلى 7593.



رسم بيانى لارتفاع حالات الاصابة والوفيات فى ايطاليا

ميلانو

من يناير إلى مارس، فقد توفى 4559 شخصا بسبب فيروس كورونا.

روما

سجلت روما 124 حالة جديدة من كوفيد 19 فى غضون 24 ساعة، ويوجد 2309 فى العزلة المنزلية.

إسبانيا

سجلت إسبانيا ثاني أكبر عدد من الوفيات نتيجة الوباء بعد إيطاليا، إذ أودى الفيروس بحياة 9053 شخصا فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 102136 حالة، وحول بؤر انتشار فيروس كورونا فى إسبانيا:



خريطة انتشار فيروس كورونا فى اسبانيا

مدريد

أصبحت العاصمة الإسبانية مدريد أكثر المدن التى بها عدد مصابين وحالات وفيات نتيجة فيروس كورونا، ووصلت الحالات إلى 4175 حالة وفاة، و32155 مصابا، وتتراوح أعمار المتوفين بها من 73 إلى 99 عاما، كما تضم العاصمة عدوى لقاصرين، بالاضافة إلى أن فى العاصمة اثبت العديد من السياسيين نتائج إيجابية مثل عمدة مدريد السابقة اسبيزانزا أجيرى، ورئيس حزب فوكس اليمينى المتطرف سانتياجو أباسكال.

كتالونيا

كتالونيا هى ثانى منطقة فى إسبانيا ينتشر بها فيروس كورونا مع 21.804 مصابا، و2093 حالة وفاة، وتعتبر برشلونة بؤرة انتشار الفيروس مع 98 حالة وفاة، و608 حالة إصابة، ومن السياسيين الذين تم إصابتهم فى إقليم كتالونيا، الرئيس كيم تورا، نفسه.

إقليم الباسك

هناك 7317 حالة إصابة في المقاطعات الثلاث ، وحتى الآن ، أكدت وزارة الصحة في إقليم الباسك 412 حالة وفاة. أما بالنسبة للذين تم استردادهم ، فهناك بالفعل ما مجموعه 2.490 شخصا.

الأندلس

كشفت الأندلس عن 6972 حالة إصابة بـكوفيد 19 ، في جميع محافظات المنطقة و 343 حالة وفاة ، بما في ذلك شاب كان يبلغ من العمر 21 عامًا مصابًا بسرطان الدم.

كاستيا - لامانشا

يوجد في كاستيا لا مانشا 7.682 حالة إصابة فى جميع المقاطعات ، من بينهم ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاما ، بالاضافة إلى وجود 854 شخصا متوفيا.

كاستيلا –ليون

يوجد 723 حالة وفاة فى جميع مقاطعات كاستيلا ليون، أولى حالات الوفاة ظهرت فى سالامنكا فى 12 مارس، رجل كان يعانى من أمراض سابقة.

فالينسيا

في منطقة فالينسيا تم تشخيص 6308 حالة إيجابية في المقاطعات الثلاث.

نافارا

فى نافارا ، تم تأكيد 2682 حالة و 141 حالة وفاة ، الأولى تشمل امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا تم إدخالها منذ 12 مارس.

لاريوخا

تجمع لاريوخا 2083 إيجابية و 101 حالة وفاة، 95% من الحالات المكتشفة معزولة عن المنزل، وكثير منها فى هارو.

أراجون

يوجد في أراجون 2700 حالة إيجابية في المحافظات الثلاث و200 حالة وفاة، الأول، رجل يبلغ من العمر 87 عامًا تم إدخاله في حالة خطيرة في مستشفى نويسترا سينورا دي جراثيا في سرقسطة.

أستورياس

يوجد في أستورياس 1384 حالة إصابة بفيروسات تاجية، تم تسجيل 69 حالة وفاة في هذه المنطقة. وقد خرج أكثر من 135 شخصا من المستشفى.

جزر الكناري

كانت لا جوميرا أول منطقة إسبانية تكتشف الفيروس الجديد في فبراير، وفى المجموع، تم تشخيص 1444 حالة في تينيريفي وجران كناريا ولا جوميرا وفويرتيفنتورا ولا بالما ولانزاروت. في المجموع ، كان هناك 68 حالة وفاة في الجزر. في 13 مارس، وعُرفت أول حالة وفاة في جزر الكناري: امرأة فوق 80 عامًا في جران كناريا مع أمراض سابقة.

جزر البليار

توجد في جزر البليار 1204 حالة بين مايوركا ومينوركا وإيبيزا وفورمينتر.