انطلاق حملة توفير أدوات تطهير لـ1000 أسرة بشمال سيناء

وتم فى هذا السياق، انطلاق الحملة الأولى واستهدفت توفير حاجة 180 أسرة من مستلزمات التطهير والحماية العاجلة، ونشر الوعى وتسليم الأسر مطبوعات توعوية إضافة لوضع بوسترات توعية بالأماكن العامة.

وبدأت الحملة من حى أبو صقل بالعريش، ومن المقرر أن تتواصل فى بقية أحياء العريش تباعا. وينفذ الحملة فريق متطوعين من الشباب وتوفر متطلبات الأسر من مواد التطهير والتعقيم المطلوبة فى كل منزل ونشرات توعية، وبتنسيق مع مجلس مدينة العريش.

حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء



حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء



حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء



حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء



حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء



حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء



حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء (9)