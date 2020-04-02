اليوم السابع
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انطلاق حملة توفير أدوات تطهير لـ1000 أسرة بشمال سيناء

الخميس، 02 أبريل 2020 03:34 م
انطلاق حملة توفير أدوات تطهير لـ1000 أسرة بشمال سيناء حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت مدينة العريش، اليوم الخميس، انطلاق مبادرة توفير أدوات تطهير وتعقيم ومطبوعات إرشادية للوقاية من فيروس كورونا تنفذها مؤسسات أهلية، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بدعوة مؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها فى الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وتفعيلا لمبادرة "احمى نفسك .. احمي بلدك" على أرض محافظة شمال سيناء.

 

وتم فى هذا السياق، انطلاق الحملة الأولى واستهدفت توفير حاجة 180 أسرة من مستلزمات التطهير والحماية العاجلة، ونشر الوعى وتسليم الأسر مطبوعات توعوية إضافة لوضع بوسترات توعية بالأماكن العامة.

 

وبدأت الحملة من حى أبو صقل بالعريش، ومن المقرر أن تتواصل فى بقية أحياء العريش تباعا. وينفذ الحملة فريق متطوعين  من الشباب وتوفر متطلبات الأسر من مواد التطهير والتعقيم المطلوبة فى كل منزل ونشرات توعية، وبتنسيق مع مجلس مدينة العريش.

 

حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء (1)

حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء

 

حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء (2)
حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء 

 

حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء (3)
حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء 

 

 
حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء (5)
حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء

 

 

حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء (7)
حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء 

 

حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء (8)
حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء 

 

حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء (9)
حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء (9)

 

حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء (10)
حملة توفير أدوات تطهير بشمال سيناء 

 

 


شمال سيناء

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كورونا

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