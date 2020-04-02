اليوم السابع
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انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت بمدارس حي ثان الزقازيق

الخميس، 02 أبريل 2020 06:11 م
انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت بمدارس حي ثان الزقازيق انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت بمدارس حي ثان الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قامت اليوم المحاسبة ثناء فوزي رئيسة حي ثان الزقازيق بالمرور على عدد من المدارس بنطاق الحي والتي تم تخصيصها لصرف معاشات شهر أبريل بنظامها الجديد، وكذلك للإطمئنان على عملية تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

 

رافق رئيسة الحي عبدالعاطي عبدالفتاح نائب رئيس الحي ، وذلك في إطار خطة تحافظ على عدم التكدس بين أصحاب المعاشات، أو الطلاب وأولياء، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وأكدت رئيسة الحي أن عملية صرف المعاشات تمت بشكل آمن في المدارس المحددة، كما أنه تم تخصيص أماكن انتظار وفقا للمسافات المحددة.

 

وأوضحت أن المدارس المحددة لصرف المعاشات جهزت الإذاعة الداخلية للنداء على كل صاحب معاش فى دوره للاستلام حفاظا على سلامة المواطنين.

 

وأشارت رئيسة الحي إلى انتظام عمليات تسليم شرائح التابلت بالمدارس سواء التلاميذ أو أولياء أمورهم وبإجراءات احترازية للوقاية من أية عدوى.

 

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

 

 

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

 

 

 


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