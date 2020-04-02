اليوم السابع
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اليونان تفرض الحجر الصحى على مخيم بعد تأكد إصابة مهاجرين بكورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 09:44 ص
اليونان تفرض الحجر الصحى على مخيم بعد تأكد إصابة مهاجرين بكورونا مخيم لاجئين - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الهجرة اليونانية اليوم الخميس، إن السلطات فرضت الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين بعد أن تأكدت إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا.

وأجري تحليل الفيروس على 63 مهاجرا بعد اكتشاف إصابة مهاجرة (19 عاما) دخلت مستشفى في أثينا لتلد وأصبحت أول حالة إصابة مسجلة بين آلاف من طالبي اللجوء الذين يقيمون في مخيمات مكدسة في مختلف أرجاء البلاد.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات لا تظهر عليها أعراض. وأضافت أنها تواصل الفحص.

وقالت الوزارة إنها قيدت الحركة من وإلى مخيم ريتسونا الذي يقع على مسافة 75 كيلومترا شمال شرقي أثينا ويضم 2500 شخص لمدة 14 يوميا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع كانت السلطات تحاول معرفة من أين التقطت المرأة العدوى وتنظر في احتمال أن تكون التقطتها من المستشفى.

وقال مصدر من الوزارة إن المخيم به منطقة لعزل المصابين بالمرض في حال الحاجة لذلك.

وسجلت اليونان أول حالة إصابة بالفيروس في نهاية فبراير وبلغ عدد المصابين لديها حتى الآن 1415 وأودى الفيروس بحياة خمسة.

 


البونان

مهاجرين

مخيم

كورونا

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