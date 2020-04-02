اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 07:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لمكافحة كورونا..

اليوم.. قطع المياه بالبياضية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لمحطة الرضوانية

الخميس، 02 أبريل 2020 06:00 ص
اليوم.. قطع المياه بالبياضية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لمحطة الرضوانية محطة مياه الرضوانية شرق الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، أنه من المقرر أن تنقطع المياه، اليوم الخميس، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً بمناطق ( نجع عمرون- الدويكات- نجع عبد العزيز- الفخرانى- طبش- رأس الجسر- أبو عطيون- الكريشات- العبابده شرق- حسب ربه- الصوالحة- حى الزهور- الحميات- رواج- قوات الأمن- محطه المعالجة)، وذلك لعمليات التطهير والتعقيم الدورية العادية لمراحل محطة مياه الشرب بالرضوانية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم خلال تلك الفترة العمل فى تطهير وتعقيم مراحل مرشح مياه نجع الوحده يوم الإتنين الموافق 6 أبريل 2020، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية ظهراً، وسوف يتم قطع المياه عن (المدينه الصناعيه - عزبه طفوره شرق وغرب - الروافعه الشرقيه-نجع عمرون- الزحالين - الساحه الرضوانيه- عزبه المنصوره)، وناشد المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، عن إنقطاع المياه، اليوم الخميس، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً بمناطق ( نجع عمرون- الدويكات- نجع عبد العزيز- الفخرانى- طبش- رأس الجسر- أبو عطيون- الكريشات- العبابده شرق- حسب ربه- الصوالحة- حى الزهور- الحميات- رواج- قوات الأمن- المعالجة)، وذلك لعمليات التطهير والتعقيم الدورية العادية لمراحل محطة مياه الشرب بالرضوانية، وناشد اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، كافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 – 0952282406 – 01147999752 فى حالة الطوارى.

 


الاقصر

قطع المياه بالبياضية

اخبار الاقصر

تعقيم محطات المياه بالاقصر

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

شركة مياه الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. تطهير وتعقيم محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل وشبكة مياه الأقالته

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:49 م

صحة الأقصر: الممرض المصاب بكورونا لم يفحص مرضى وتحاليل القريبين منه سلبية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:57 م

شاهد.. توزيع 2000 كمامة وجوانتى ومطهرات أثناء صرف المعاشات بالأقصر

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:48 م

صور.. أولياء الأمور وطلاب ثانوي عام بالأقصر يتسلمون شرائح التابلت بالمدارس

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:14 م

تموين الأقصر: ضبط 11 مخالفة وعمل أماكن انتظار مناسبة للمواطنين أمام المنافذ

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

9 إجراءات لـ"الزراعة" أنقذت صادرات الخضر والفاكهة من التراجع بسبب كورونا

9 إجراءات لـ"الزراعة" أنقذت صادرات الخضر والفاكهة من التراجع بسبب كورونا

ترامب: مخزون معدات الوقاية فارغ تقريباً.. وندرس تعليق الرحلات الداخلية

ترامب: مخزون معدات الوقاية فارغ تقريباً.. وندرس تعليق الرحلات الداخلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة