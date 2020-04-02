اليوم.. قطع المياه بالبياضية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لمحطة الرضوانية

الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، أنه من المقرر أن تنقطع المياه، اليوم الخميس، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً بمناطق ( نجع عمرون- الدويكات- نجع عبد العزيز- الفخرانى- طبش- رأس الجسر- أبو عطيون- الكريشات- العبابده شرق- حسب ربه- الصوالحة- حى الزهور- الحميات- رواج- قوات الأمن- محطه المعالجة)، وذلك لعمليات التطهير والتعقيم الدورية العادية لمراحل محطة مياه الشرب بالرضوانية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم خلال تلك الفترة العمل فى تطهير وتعقيم مراحل مرشح مياه نجع الوحده يوم الإتنين الموافق 6 أبريل 2020، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية ظهراً، وسوف يتم قطع المياه عن (المدينه الصناعيه - عزبه طفوره شرق وغرب - الروافعه الشرقيه-نجع عمرون- الزحالين - الساحه الرضوانيه- عزبه المنصوره)، وناشد المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، عن إنقطاع المياه، اليوم الخميس، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً بمناطق ( نجع عمرون- الدويكات- نجع عبد العزيز- الفخرانى- طبش- رأس الجسر- أبو عطيون- الكريشات- العبابده شرق- حسب ربه- الصوالحة- حى الزهور- الحميات- رواج- قوات الأمن- المعالجة)، وذلك لعمليات التطهير والتعقيم الدورية العادية لمراحل محطة مياه الشرب بالرضوانية، وناشد اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، كافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 – 0952282406 – 01147999752 فى حالة الطوارى.