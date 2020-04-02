اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 08:08 م
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الناتو يرحب رسميا بعضوية مقدونيا الشمالية

الخميس، 02 أبريل 2020 08:04 م
الناتو يرحب رسميا بعضوية مقدونيا الشمالية الناتو
رويترز

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 رحب وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو بمقدونيا الشمالية كأحدث عضو في الحلف اليوم الخميس إيذانا بانتهاء عملية طال أمدها لضم الدولة تضمنت تغيير اسمها الرسمي.

وقال وزراء خارجية دول الحلف في بيان بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي شارك فيه وزير خارجية مقدونيا الشمالية ممثلا لبلده كعضو كامل "نرحب بمقدونيا الشمالية بصفتها الحليف رقم 30".

ورفعت مقدونيا الشمالية علمها في مقر الحلف في بلجيكا هذا الأسبوع.

ووقع أعضاء حلف الأطلسي اتفاقا العام الماضي يسمح بأن تكون الجمهورية اليوغوسلافية السابقة العضو رقم 30 في الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة بعدما أنهى اتفاق مع اليونان خلافا طويل الأمد بشأن اسمها. وغيرت مقدونيا اسمها الرسمي إلى مقدونيا الشمالية.

 


الناتو

مقدونيا

مقدونيا الشمالية

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