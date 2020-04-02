المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبى فشل فى دعم إيطاليا فى بداية أزمة كورونا

وكالات

أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي فشل فى دعم إيطاليا فى الأيام الأولى من أزمة الفيروس، موضحة إن الاتحاد يغير طرقه الآن.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، كتبت اوزولا في عمود في صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية: "يجب الاعتراف بأنه، في الأيام الأولى من الأزمة، وفي ظل الحاجة إلى استجابة أوروبية مشتركة، لم يفكر الكثيرون سوى في مشاكلهم الخاصة ".

وبحسب فون دير لاين، أرسلت نحو 25 دولة أوروبية الآن ملايين من الكمامات إلى إيطاليا وإسبانيا، كما اوضحت أن التكتل سينشئ صندوقا بقيمة ما يصل إلى100 مليار يورو لتمويل أجور الموظفين الذين جرى خفض ساعات عملهم.

وغضب الإيطاليون الذين تشهد بلادهم أسوأ تفشيا للفيروس من رفض مبدئي من جانب فرنسا وألمانيا بتزويد البلاد بأجهزة وقائية.

وزاد الغضب في إيطاليا حيث وصلت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 13 ألف، عندما قاومت ألمانيا وهولندا الدعوات بآلية ديون أوروبية مشتركة.

ووصل الغضب الى حد انزال عدد من المدن والبلدات الإيطالية علم الاتحاد الأوروبي عن السواري.