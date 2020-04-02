اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب يسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 676

الخميس، 02 أبريل 2020 09:39 ص
المغرب يسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 676 كورونا فى المغرب - ارشيفيه
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت دولة المغرب اليوم 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 676 حالة، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق سجلت المغرب حالتي وفاة و12 إصابة بفيروس كورونا، وكشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى، أن عدد العمال والمستخدمين المقيدين فى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى الذين تم إعلان توقف مؤسساتهم بشكل كلى أو جزئى بسبب فيروس "كورونا" يقارب 600 ألف.

وقال العثمانى، في تدوينة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "إحصائيات التسجيل إلى اليوم للاستفادة من دعم العمال والمستخدمين المقيديين في الضمان الاجتماعي المتوقفين عن العمل بلغت 95 ألفا و749 من عدد الشركات المصرحة بتوقف كلي أو جزئي، وعدد المؤمنين المعنيين 578 ألفا و208".

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا على فرص العمل في المغرب، قد قررت منح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من العمل، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى نهاية شهر فبراير الماضى، مبلغ 2000 درهم شهريا (220) دولار ، مع الحفاظ على استفادتهم من التعويضات العائلية

 


المغرب

كورونا

فيروس كورونا

ضحايا كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة