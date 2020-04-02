المغرب: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 44 حالة.. و691 إصابة

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الخميس تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 44.
وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - أنه جرى تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 691 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغت 30 حالة بعد أن تماثلت حالة جديدة للشفاء.
المغرب: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 44 حالة.. و691 إصابةالخميس، 02 أبريل 2020 08:00 م
المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الخميس تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 44.
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