المرشدين السياحيين بالأقصر تناشد العاملين بالقطاع إجراء تحاليل طبية لمواجهة كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

ناشدت نقابة المرشدين السياحيين بمحافظة الأقصر، كافة رجال الإرشاد السياحى الذين عملوا مع الأفواج السياحية حتى الأسبوع الثانى من شهر مارس الماضى، سرعة الإتصال برئيس النقابة الفرعية بالأقصر مصطفى رفاعى لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وذلك في إطار المساعي الجادة من نقابة المرشدين السياحيبن بالأقصر بشأن أزمة كورونا ومكافحة إنتشاره بمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك دعماً لقرارات وتوجيهات الحكومة المصرية لمنع إنتشار الفيروس بالبلاد.

وأضافت نقابة المرشدين السياحيين بمحافظة الأقصر بقيادة مصطفى رفاعى – فى بيان صحفى – أنه يجب على جميع الزملاء والزميلات ممن عملوا بالأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي، التواصل مع رئيس النقابة وذلك للعمل على إجراء تلك التحاليل وذلك بعد التنسيق بين نقابة المرشدين السياحيبن ووزارتي السياحة والآثار والصحة، لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت قد ناشدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، كافة الجهات والمسئولين على الصفحات الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعى تحرى الدقة وعدم ترديد الشائعات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وآخرها ما تردد عن وجود عدد من التمريض المصابين بمستشفى الأقصر العام، وهو ما يتنافى مع الحقيقة تماماً.

وأضافت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر – فى بيان صحفى – أن الممرض المصاب كان فى أجازته وفور عودته عرض نفسه على رئيس القسم لوجود بعض الأعراض، فقام بإرساله لمستشفى الحميات فوراً دون معاملة أية مرضى بالمستشفى، وعلى الفور تم عزل جميع الأشخاص المخالطين له مباشرةً، وذلك سواء فى السكن أو القسم أو خارج العمل، وأوضحت المديرية فى بيانها، أنه تم إجراء تحليل لمن كانوا فى الوسط القريب منه، وخرجت جميع النتائج سلبية حتى الآن، وأكدت على أن أعضاء الفرق الطبية والمديرية يبذلون أقصى جهد لدرء المخاطر الحالية التى تواجه الوطن، وقالت:"نتمنى من الجميع الاقتداء بالقيادة السياسية التى قامت بتوجيه الشكر للفريق الطبى، وتقديم دعم غير مسبوق فى هذه الظروف الصعبة كونهم خط الدفاع الأول بدلاً من تصدير الإحباط".