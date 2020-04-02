اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 05:08 م
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المحكمة الأوروبية: بولندا والمجر والتشيك تنتهك التزاماتها بشأن اللاجئين

الخميس، 02 أبريل 2020 04:10 م
المحكمة الأوروبية: بولندا والمجر والتشيك تنتهك التزاماتها بشأن اللاجئين لاجئون
أ ش أ

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أقرت المحكمة الأوروبية اليوم /الخميس/ بانتهاك بولندا والمجر وجمهورية التشيك التزاماتهم برفض قبول حصتها من اللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر المكتب الصحفي للمحكمة  أن هذه الدول لم تف بالتزاماتها الناشئة من قانون الاتحاد الأوروبي.

وسبق للمفوضية الأوروبية رفع دعاوى قضائية ضد جمهورية التشيك وبولندا والمجر، في محكمة الاتحاد الأوروبي، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد، بسبب عدم استعداد هذه الدول لاستضافة اللاجئين وفقا للحصص المقررة.

وأوضحت المحكمة أن القرار كان ملزما للمجلس الأوروبي في 14 و 22 سبتمبر 2015 بشأن إعادة توطين 160 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا، وفقا لخطة المفوضية الأوروبية.

ورفضت الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا، منذ البداية أخذ طالبي اللجوء تحت رعايتها، مبررة ذلك على وجه الخصوص، باعتبارات الأمن القومي.

 


المحكمة الاوروبية

بولندا

المجر

تشيك

لاجئين

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